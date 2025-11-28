Nieuws
Onderzoek naar aparte domeinextensie voor overheidssites nog gaande

vrijdag 28 november 2025, 13:56 door Redactie, 4 reacties
Het onderzoek naar een aparte domeinextensie voor overheidswebsites is nog gaande en wordt op zijn vroegst eind dit jaar verwacht. Dat staat in een voortgangsrapportage over de Nederlandse Cybersecuritystrategie die demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer stuurde. Uit eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat burgers websites van de overheid beter kunnen herkennen als er gebruik wordt gemaakt van een uniforme domeinnaamextensie zoals .gov.nl of .overheid.nl.

De onderzoekers stelden dat burgers op dit moment niet altijd goed kunnen herkennen dat online overheidsinformatie ook daadwerkelijk van de overheid is. Daardoor kan er worden gedacht dat een website van de overheid is terwijl dit niet het geval is, of andersom. "Op grond van veiligheidsoverwegingen en internationale voorbeelden heeft het kabinet een principebesluit genomen om te kiezen voor de overheidsextensie ‘.gov.nl.’. Om inzicht te krijgen in de financiële en organisatorische gevolgen, laat het kabinet op de realisatie van verschillende extensies een uitvoeringstoets doen", zo liet het ministerie in 2023 weten.

Het impactonderzoek is nog gaande, zo staat in de voortgangsrapportage. Wanneer het onderzoek precies is afgerond, wordt niet vermeld. "Op dit moment loopt een impactanalyse naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van invoering van een uniforme domeinnaamextensie zoals overheid.nl of gov.nl voor overheidswebsites, te beginnen binnen een beperkte scope. Afronding van het onderzoek wordt op zijn vroegst eind 2025 verwacht." In afwachting van een mogelijk aparte overheidsextensie worden burgers verwezen naar het Register Internetdomeinen Overheid, waar kan worden gekeken of een website of e-mailadres bij een overheidsorganisatie hoort.

Vandaag, 14:06 door Anoniem
Zo lang er hobbyisten en marketeers bij de overheid (en bij bedrijven) zitten die willekeurige domeinnamen regelen, desnoods via vriendjes, is het zinloos. x.overheid.nl is voldoende maar ja, dan krijgen de vriendjes die de 'onderzoeken' doen geen geld.
Zeg dan domeinnaam of desnoods domeinextensie, bij extensies denken de meeste mensen aan browserextensies.
In het register zijn maar 14020(!) domeinnamen die blijkbaar van de overheid zijn geregistreerd, met de opmerking dat het register nog niet volledig is. En waarom hangen er geen PKI Overheid certficaten aan dat soort sites (een paar geprobeerd maar geen enkele onder een "Staat der Nederlanden" root CA).
Door majortom: In het register zijn maar 14020(!) domeinnamen die blijkbaar van de overheid zijn geregistreerd, met de opmerking dat het register nog niet volledig is. En waarom hangen er geen PKI Overheid certficaten aan dat soort sites (een paar geprobeerd maar geen enkele onder een "Staat der Nederlanden" root CA).
Omdat de overheid geen eigen website certificaten heeft?
DigiNotar is opgeheven, we gebruiken nu certificaten uitgedeeld in Ireland...

Ik denk dat een eigen .gov.nl goed is, maar certificaten voegen nog maar weinig meer toe.
(In de praktijk kijkt er bijna niemand naar, dus er is weinig toegevoegde waarde.)
