Officiële versies van SmartTube-app geïnfecteerd met malware

Verschillende officiële versies van SmartTube, een mediaspeler voor Android tv's en tv-boxes, zijn besmet geraakt met malware. Dat laat de ontwikkelaar tegenover AFTVnews weten. De afgelopen dagen werd de app door Amazon en Google van Android-televisies verwijderd. In eerste instantie meldde de ontwikkelaar dat de certificaten voor het digitaal signeren van de app waren gecompromitteerd.
AFTVnews laat weten dat het systeem dat de ontwikkelaar gebruikt voor het maken van de SmartTube APK-bestanden besmet is geraakt. Daardoor zijn verschillende versies van SmartTube voorzien van malware. Details over hoe het systeem precies besmet kon raken zijn niet bekend. Het is ook onduidelijk welke SmartTube-versie als eerste besmet is geraakt, maar de infecties zouden zich als eerste begin november hebben voorgedaan.
Uit analyse van de malware blijkt dat die allerlei informatie van besmette systemen terugstuurt naar de aanvallers en aanvullende opdrachten van de aanvallers kan uitvoeren. Naar aanleiding van het incident heeft de ontwikkelaar inmiddels versie 30.56 van de app met een nieuwe digitale signature uitgebracht.
