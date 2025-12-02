Google brengt updates uit voor twee actief aangevallen Android-lekken

Tijdens de laatste patchronde van dit jaar heeft Google beveiligingsupdates voor Android uitgebracht, die onder andere twee actief aangevallen kwetsbaarheden verhelpen. Daarnaast is er ook een kritiek lek gepatcht dat remote denial of service (dos)-aanvallen tegen Androidtelefoons mogelijk maakt. De beveiligingsupdates zijn beschikbaar voor Android 13, 14, 15 en 16.
De twee actief aangevallen kwetsbaarheden worden aangeduid als CVE-2025-48633 en CVE-2025-48572 en bevinden zich beide in het Android Frame. CVE-2025-48633 maakt 'information disclosure' mogelijk. Om welke informatie het dan precies gaat laat Google niet weten. Via CVE-2025-48572 kan een aanvaller die al toegang tot een Androidtelefoon heeft, of een malafide app, zijn rechten verhogen. Google geeft geen verdere details over de kwetsbaarheden of waargenomen aanvallen.
De gevaarlijkste kwetsbaarheid die deze maand in Android is verholpen, is volgens Google CVE-2025-48631. Dit beveiligingslek maakt remote denial of service mogelijk, zonder dat een aanvaller bepaalde rechten of permissies nodig heeft. Net als bij de actief aangevallen kwetsbaarheden geeft Google ook over dit beveiligingslek geen verdere informatie, zoals hoe een aanvaller er misbruik van zou kunnen maken en wat precies de gevolgen voor gebruikers zijn.
Fabrikanten van Androidtoestellen zijn volgens Google tenminste een maand geleden over de nu verholpen kwetsbaarheden ingelicht en hebben in die tijd updates kunnen ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat alle Androidtoestellen deze updates zullen ontvangen. Sommige toestellen worden niet meer met updates van de fabrikant ondersteund of de fabrikant brengt de updates op een later moment uit.
