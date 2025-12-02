India verplicht telefoonfabrikanten tot installeren van overheids-app

De Indiase regering heeft telefoonfabrikanten verplicht om op nieuwe telefoons standaard een overheids-app te installeren, die gebruikers niet kunnen uitschakelen of beperken. Telefoonfabrikanten hebben negentig dagen de tijd gekregen om hieraan te voldoen. Apple heeft al aangegeven de app niet vooraf op iPhones te zullen installeren, zo meldt persbureau Reuters.

Sanchar Saathi is zowel een app als webportaal van het Indiase ministerie van Telecommunicatie waar burgers onder andere frauduleuze of ongewenste communicatie kunnen rapporteren. Ook is het mogelijk om gestolen of verloren telefoons te blokkeren. De app vraagt een groot aantal permissies, zo blijkt uit de privacy policy. Het gaat onder andere om de mogelijkheid om telefoonnummers te bellen en gesprekken te beheren, sms-berichten te versturen en toegang tot gespreks- en sms-logs, foto's en bestanden en de camera.

"Eenvoudig gezegd, dit verandert elke in India verkochte smartphone in een vehikel voor de door de staat verplichte software die gebruikers niet kunnen weigeren, beheren of verwijderen. Om dit te laten werken zal de app zeker systeemniveau- of roottoegang moeten hebben", aldus de Internet Freedom Foundation (IFF). "Deze ontwerpkeuze ondermijnt de bescherming die normaal voorkomt dat de ene app toegang tot de data van de andere heeft, en verandert Sanchar Saathi, zonder toestemming, in permanente toegang, aanwezig in het besturingssysteem van de smartphone van elke Indiase gebruiker."

Volgens de organisatie vraagt de Indiase overheid op deze manier aan alle Indiase smartphone-gebruikers om surveillance van hun persoonlijke apparatuur, zonder de bescherming die in een rechtstatelijke democratie gebruikelijk zou zijn. Daarbij maakt de IFF zich zorgen dat dit een precedent schept wat uiteindelijk leidt tot client-side scanning op alle smartphones in India.

Anonieme bronnen laten tegenover persbureau Reuters weten dat Apple geen gehoor aan de Indiase overheid zal geven. Andere telefoonfabrikanten zouden het bevel nog bestuderen. Verder meldt Reuters dat de Indiase overheid de beslissing zou hebben genomen zonder overleg met de industrie. De Indiase minister van Communicatie meldt via X dat gebruik van de app vrijwillig is en gebruikers die kunnen verwijderen. De bewindsman legt niet uit hoe zich dit verhoudt tot de opdracht aan fabrikanten dat gebruikers de werking van de app niet mogen uitschakelen of beperken.