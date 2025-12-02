Politieke partijen willen btw heffen over gebruikersdata van socialmediabedrijven

Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat de Belastingdienst btw gaat heffen over de gebruikersdata waarover socialmediabedrijven beschikken. Dat blijkt uit Kamervragen van D66, het CDA en GroenLinks-PvdA aan demissionair staatssecretaris Heijnen van Financiën. Aanleiding voor de vragen is een paper van de Europese Commissie over een naheffing van 887,6 miljoen euro die Italië aan Meta oplegde. Het land stelt dat gebruikers een commercieel contract afsluiten als ze zich bij het platform registreren. Daardoor zou het techbedrijf miljarden euro's aan inkomsten niet hebben opgegeven.

Volgens de Europese Commissie biedt Europese belastingwetgeving nog geen mogelijkheid om het ruilen van persoonlijke data voor gratis toegang tot een platform als een belastbare transactie te zien. Btw zou echter geheven kunnen worden wanneer een platform de functionaliteit beperkt op basis van hoeveel data mensen delen. Volgens VAT Calc staat door het paper de deur voor een eventuele belastingheffing over gebruikersdata op een kier.

Kamerleden Oosterhuis en El Boujdaini (D66), Stultiens (GroenLinks-PvdA) en Inge van Dijk (CDA) hebben staatssecretaris Heijnen nu om opheldering gevraagd. "Bent u van mening dat het verstrekken van persoonlijke data ten behoeve van gratis toegang tot sociale media een belastbare transactie vormt?", zo willen de Kamerleden onder andere weten.

De Kamerleden vragen verder of het mogelijk is voor de Belastingdienst om in Nederland btw te heffen bij socialmediabedrijven over de data die zij van gebruikers krijgen en of de Belastingdienst van plan is dit te gaan doen. "Zo nee, waarom niet? Welke stappen zijn er voor nodig om dit te gaan doen en per wanneer zou de Belastingdienst hiertoe kunnen overgaan?", willen de politici verder weten.

Heijnen moet ook duidelijk maken hoe hoog de jaarlijkse opbrengst zou zijn als ook in Nederland btw wordt geheven over sociale media, net zoals Italië doet. "Hoe kijkt u naar het Italiaanse voorbeeld waar aanbieders van sociale media een naheffing opgelegd krijgen over eerdere jaren waarin geen btw is betaald? Kan dit met inachtneming van een betrouwbare overheid met terugwerkende kracht?", vragen de Kamerleden als laatste. De vragen dienen binnen drie weken te zijn beantwoord.