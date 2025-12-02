Uitgewerkt concept soevereine overheidscloud eind volgend jaar verwacht

Een volledig uitgewerkt concept van een soevereine overheidscloud, inclusief technologische keuzes, zou eind volgend jaar beschikbaar moeten zijn als alles goed gaat. Dat laat Ron Kolkman, voorzitter van het aanjaagteam Cloud, tegenover Digitale Overheid weten. Demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering maakte afgelopen september bekend dat hij in het kader van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie bezig is met onderzoek naar het ontwikkelen van een soevereine overheidscloud.

Het aanjaagteam Cloud werk aan de ontwikkeling van een soevereine cloudvoorziening voor de hele overheid. Er wordt ook gekeken naar mogelijke vormen van een ‘marktplaats’, waarin overheidsorganisaties kunnen kiezen uit cloudopties bij interne overheidsaanbieders en externe leveranciers die aan gezamenlijke afspraken voldoen. "We zijn inmiddels gestart met een brede marktdialoog. We nodigen leveranciers, integrators en kennisinstituten uit om met ons mee te denken. Cloud is al duizenden keren uitgevonden. We hoeven dat wiel niet opnieuw uit te vinden. De technieken bestaan", aldus Kolkman.

Wanneer de overheid naar een soevereine cloud kan migreren is nog onbekend. Kolkman hoopt dat er eind volgend jaar een volledig uitgewerkt concept van een soevereine overheidscloud is, inclusief technologische keuzes. Daarnaast is er de hoop dat er dan eerste kleine stappen zijn gezet om onderdelen daadwerkelijk in gebruik te nemen. "De afhankelijkheid van niet-Europese leveranciers is simpelweg te groot", aldus Kolkman. "Die afhankelijkheid gaat niet alleen over geopolitiek, maar ook over prijsstijgingen en andere keuzes van leveranciers. Die risico’s kunnen we niet blijven nemen. We moeten dit nú doen."