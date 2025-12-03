Postbedrijf Bpost lekt persoonsgegevens van onbekend aantal klanten

Het Belgische postbedrijf Bpost heeft de persoonsgegevens van een onbekend aantal klanten gelekt, zo heeft het zelf bekendgemaakt. Eerder deze week claimde een ransomwaregroep genaamd TridentLocker dat het bij Bpost dertig gigabyte aan data had buitgemaakt. "Er zijn onmiddellijk maatregelen genomen om het datalek in te perken en onze securityteams hebben corrigerende processen geïmplementeerd om verdere impact te voorkomen", zo laat het postbedrijf tegenover Data News weten.

Naast persoonsgegevens zijn er ook gegevens van bedrijven buitgemaakt. Hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden laat Bpost niet weten. Het bedrijf spreekt van een "beperkt datalek". Ook wordt niet vermeld hoe het datalek precies kon plaatsvinden. Wel meldt het postbedrijf dat de gegevens werden gestolen bij een afdeling die werkt via een niet nader genoemd uitwisselingsplatform dat wordt beheerd door een leverancier.