AP gaat controleren hoe huisartsen en ziekenhuizen patiëntgegevens beveiligen

woensdag 3 december 2025, 10:51 door Redactie, 8 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat de komende maanden steekproefsgewijs controleren hoe ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners patiëntgegevens beveiligen. Vorig jaar ontving de AP bijna zevenduizend meldingen van datalekken bij zorgaanbieders. De zorgsector was daarmee in 2024 de sector die de meeste datalekmeldingen bij de privacytoezichthouder deed.

De AP merkt op dat zorgorganisaties patiëntgegevens niet alleen goed moeten beschermen tegen aanvallen en datalekken, maar ook moeten controleren dat alleen de behandelaar en bevoegde medewerkers een medisch dossier van een patiënt bekijken. "In de zorg worden onder meer medische gegevens over mensen gebruikt en bewaard. Deze gegevens zijn gevoelig en zorgaanbieders hebben de grote verantwoordelijkheid deze extra te beschermen", aldus de toezichthouder.

Volgens AP-voorzitter Monique Verdier moeten patiënten en cliënten erop kunnen vertrouwen dat zorgaanbieders zorgvuldig met hun medische gegevens omgaan. "Als jouw medische gegevens worden gestolen of als er zomaar wordt gesnuffeld in je medisch dossier, dan is de impact groot. Met deze bezoeken willen we bereiken dat zorgaanbieders de nodige beschermingsmaatregelen treffen, zoals die in de AVG zijn bepaald."

Vandaag, 11:10 door Anoniem
Operatie cover-up, uitgevoerd door de AP. Niet bewust natuurlijk, maar via de onderwerping van de AP aan de bekende, door Big Data, Big Tech en Big Gov ingefluisterde tunnelvisie.

De AP wil het het idee dat het medisch beroepsgeheim niet belangrijk is, bevorderen door te doen alsof medische gegevens in grote datasystemen van ziekenhuizen verspreid kunnen worden maar dan toch, wonder boven wonder, "veilig" zijn.

Na het debacle met Bevolkingsonderzoek Nederland en het lekkende lab Clinical Diagnostics van de Franse multinational Eurofins in Rijswijk, en na het debacle met Mitz, beginnen meer mensen in Nederland wakker te worden. Die moeten nu door de AP weer in slaap worden gesust. Vandaar dat de AP zich juist nu, na jaren nietsdoen, geroepen voelt om "zorgaanbieders" te gaan controleren.

Niet om medische gegevens echt goed beschermd te krijgen, maar om het naïeve "vertrouwen" van mensen weer op het paard te tillen.

Want het mag van Big Data en de AP niet gebeuren dat de norm voor medische data wordt dat die weer decentraal worden opgeslagen bij de behandelaars zelf, met respect voor het medisch beroepsgeheim. Want dan vervalt ook elk argument voor de afgedwongen uitrol van EHDS, het datasysteem waarin ze alle medische gegevens van Europese inwoners willen opslaan.
Vandaag, 11:24 door Anoniem
Een te wijd verbreide verwarring is dat medisch geheim hetzelfde is als privacy. Dus dat het prive willen houden van je schoenmaat gelijk staat aan bijvoorbeeld de uitslagen van uitstrijkjes met naam, adres en DigiID erbij.

Ik zou zelfs van mening durven zijn dat de AP zich hier helemaal niet mee KAN bemoeien omdat er naar mijn weten aldaar geen arts aan het hoofd staat, alsmede niemand daar werkt die naar medisch geheime gegevens mag kijken noch naar het beheer daarvan.

Op dat gebied is zelfs de AP een leek.
Vandaag, 11:36 door Anoniem
Dat hoef je niet te controleren. Die beveiligen dat niet. By design.

Straks ligt er een rapport van een tandenloze tijger. En dan schermt men daarmee: zie je wel dat we het allemaal goed doen! Die burgers moeten niet zo z**ken.

Ondertussen... EDHS en Mitz. Formeel moet je nog toestemming geven. In de praktijk wordt het je gewoon door de strot gedrukt. En de medische wereld vindt dat maar heel normaal...
Vandaag, 11:38 door Anoniem
Aanleiding voor de monitoring is het datalek bij Clinical Diagnostics uit Rijswijk, waar de gegevens van 850.000 patiënten werden gestolen door criminelen. Een deel van de gestolen data werd op internet gepubliceerd. Het lab zou de verantwoordelijke criminelen losgeld hebben betaald om verspreiding van de overige gegevens te voorkomen.

https://www.security.nl/posting/907034/Continue+monitoring+bij+labs+van+Bevolkingsonderzoek+Nederland
Vandaag, 11:40 door Anoniem
Het is nooit goed. Eerst gezeik dat de AP niet aan voorlichting doet om sectorenbreed te helpen. Nu gaan ze een keer niet direct boetes uitdelen, maar meedenken en richtlijnen schrijven, is het weer niet goed.
Vandaag, 11:53 door Anoniem
Het is nooit goed. Eerst gezeik dat de AP niet aan voorlichting doet om sectorenbreed te helpen. Nu gaan ze een keer niet direct boetes uitdelen, maar meedenken en richtlijnen schrijven, is het weer niet goed.

Gelul. Ik vind het prima als de AP:
- boetes uitdeelt
- aan voorlichting doet, sectorenbreed of meer specifiek
- richtlijnen schrijft en meedenkt.

Het probleem is dat de AP in de realiteit andere belangen dient dan de bescherming van persoonsgegevens. Daardoor deelt de AP te weinig boetes uit en alleen voor marginale zaken, bijvoorbeeld dat een protocolletje niet correct of niet op tijd is afgevinkt. Daardoor doet de AP vaak aan verkeerde voorlichting met een verkeerde inhoud. Daardoor stelt de AP vaak verkeerde richtlijnen op.

"Het is ook nooit goed" is vaak het geklaag van werknemers die geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun job. De AP neemt grosso modo bijna geen verantwoordelijkheid voor z'n kerntaak, het beschermen van persoonsgegevens. De AP neemt wel verantwoordelijkheid voor het optuigen van beeldvorming dat de AP z'n kerntaak zou verrichten en dat iedereen daarom rustig kan gaan slapen.
Vandaag, 11:54 door Anoniem
Begrijpelijk dat de AP de informatiebeveiliging van ziekenhuizen en huisartsen wil bekijken na de recente hack van het medische lab.
Maar omdat het nu actueel is, kan AP misschien prioriteit geven aan een onderzoek naar de cloudoplossing in de VS die de Belastingdienst heeft gekozen voor hun email. Omdat iedere Nederlander belasting moeten betalen, kunnen ongewenste verwerkingen van belastinggegevens grote impact hebben, zeker omdat het ook gegevens van minderjarigen, mensen met een aandoening, mensen met weinig geld of ouderen met veel geld betreft.

Een voorzet voor het doel van het AP onderzoek: leidt deze keuze van de Belastingdienst tot een (al of niet) acceptabel risico op misbruik van de gegevens van kwetsbare personen?

Deze casus lijkt me voor de EDPB ook zeer interessant, omdat burgers geen andere keuze hebben dan de overheid om hun gegevens te verwerken.
Vandaag, 12:06 door Anoniem
Door Anoniem: Ik zou zelfs van mening durven zijn dat de AP zich hier helemaal niet mee KAN bemoeien omdat er naar mijn weten aldaar geen arts aan het hoofd staat, alsmede niemand daar werkt die naar medisch geheime gegevens mag kijken noch naar het beheer daarvan.

Op dat gebied is zelfs de AP een leek.

De wetgeving is op dit gebied klip en klaar: uitsluitend hoofdbehandelaar en andere zorgverleners, die passend binnen een zorgpad, een rechtstreekse behandelrelatie met een patient hebben, mogen volgens de wet toegang hebben tot een patientendossier. Ik heb een korte periode gewerkt voor een leverancier van EPD in de GGZ, waar dit by design was geregeld. Het was eenvoudigweg onmogelijk om willekeurige anderen toegang te geven tot (delen van) een dossier. Dat kon alleen maar wanneer er sprake was van declareerbare actiivtieiten passend bij de indicatie en het zorgpad. Ik was zeer verbaasd toen ik hoorde dat bij concurrende platformen rechten willekeurig konden worden uitgedeeld.
