Microsoft meldt phishingaanvallen via zogenaamde parkeerboete en bloedtest

Op de avond voor Thanksgiving hebben aanvallers een grote hoeveelheid phishingmails verstuurd met als onderwerp een parkeerboete of de uitslag van een bloedtest, zo meldt Microsoft via X. Zo claimt één van de phishingmails dat de afzender een parkeerboete heeft gekregen die eigenlijk voor de ontvanger is bedoeld, omdat de kentekens van de afzender en ontvanger erg op elkaar lijken. Via een link in de e-mail zou de parkeerboete kunnen worden bekeken.

De andere phishingmail stelt dat de uitslag van een bloedtest beschikbaar is en via de meegestuurde link is in te zien. De pagina waar de phishingmails naar linken stelt dat de bezoeker eerst een captcha moet oplossen. Gebruikers krijgen daarbij instructies om een malafide PowerShell-commando uit te voeren dat zogenaamd nodig zou zijn voor het oplossen van de captcha. In werkelijkheid wordt hiermee malware op de computer geïnstalleerd die aanvallers toegang tot het systeem geeft en de mogelijkheid om bestanden te versleutelen. Volgens Microsoft was de phishingaanval voornamelijk gericht tegen gebruikers in de Verenigde Staten.