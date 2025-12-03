Microsoft meldt phishingaanvallen via zogenaamde parkeerboete en bloedtest

Op de avond voor Thanksgiving hebben aanvallers een grote hoeveelheid phishingmails verstuurd met als onderwerp een parkeerboete of de uitslag van een bloedtest, zo meldt Microsoft via X. Zo claimt één van de phishingmails dat de afzender een parkeerboete heeft gekregen die eigenlijk voor de ontvanger is bedoeld, omdat de kentekens van de afzender en ontvanger erg op elkaar lijken. Via een link in de e-mail zou de parkeerboete kunnen worden bekeken.
De andere phishingmail stelt dat de uitslag van een bloedtest beschikbaar is en via de meegestuurde link is in te zien. De pagina waar de phishingmails naar linken stelt dat de bezoeker eerst een captcha moet oplossen. Gebruikers krijgen daarbij instructies om een malafide PowerShell-commando uit te voeren dat zogenaamd nodig zou zijn voor het oplossen van de captcha. In werkelijkheid wordt hiermee malware op de computer geïnstalleerd die aanvallers toegang tot het systeem geeft en de mogelijkheid om bestanden te versleutelen. Volgens Microsoft was de phishingaanval voornamelijk gericht tegen gebruikers in de Verenigde Staten.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.