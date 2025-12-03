'Fabrikant toiletcamera heeft toegang tot "end-to-end versleutelde" beelden'

Fabrikant van "slimme" toiletcamera's Kohler Health heeft toegang tot beelden die de apparaten maken en volgens het bedrijf "end-to-end versleuteld" zijn. Dat meldt Simon Fondrie-Teitler op basis van contact met Kohler Health. Het bedrijf lanceerde onlangs de Dekoda, een camera die aan de wc-rand wordt bevestigd en foto's van de ontlasting maakt, om de beelden vervolgens te analyseren. Verzamelde data wordt uitgewisseld tussen een app en de servers van het bedrijf.

Volgens Kohler staat de privacy van gebruikers voorop en wordt er gebruik gemaakt van "end-to-end encryptie". Fondrie-Teitler vroeg de camerafabrikant precies wat dit inhoudt en kreeg te horen dat, in tegenstelling tot wat mensen misschien denken, het bedrijf toegang heeft tot data en beelden die de toiletcamera maakt en verzamelt. Kohler maakt duidelijk dat het zelf het "end" is dat de data kan ontsleutelen. Daarnaast laat het bedrijf weten dat het verzamelde data mag gebruiken voor het trainen van AI-modellen.

"Wat Kohler als end-to-end encryptie beschrijft is gewoon https-encryptie tussen de app en de server, iets dat al twee decennia een standaard beveiligingsmaatregel is", aldus Fondrie-Teitler. Hij merkt op dat sommige bedrijven aan hun gebruikers end-to-end versleutelde back-ups bieden, waarbij het bedrijf geen toegang tot de back-ups heeft. Daardoor zouden mensen kunnen denken dat ook de data van de Dekoda alleen voor hen toegankelijk is.

De camerafabrikant kan daarnaast verzamelde data ook gebruiken voor het trainen van AI-modellen, zo staat in de privacy policy. Kohler stelt tegenover Fondrie-Teitler dat het trainen alleen met geanonimiseerde data gebeurt. Critici op Hacker News hekelen de manier waarop Kohler de term end-to-end encryptie gebruikt.