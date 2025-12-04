Canadese politie test bodycams met gezichtsherkenning

De Canadese politie is een test gestart met bodycams voorzien van gezichtsherkenning. Voor het project wordt samengewerkt met het Amerikaanse bedrijf Axon, dat in 2019 vanwege zorgen nog besloot om geen gezichtsherkenning aan bodycams toe te voegen. Volgens de Edmonton Police Service (EPS) is het de eerste keer in de wereld dat een politiekorps bodycams van Axon die gezichten kunnen herkennen op straat zal testen. De camera's zullen de gezichten van alle voorbijgangers scannen en vervolgens vergelijken met afbeeldingen uit een database.

Er wordt specifiek gezocht naar personen met een "vinkje" achter hun naam, die eerder zijn gewaarschuwd of wegens ernstige misdrijven worden gezocht. Tijdens de test zullen de bodycams in de "Silent Mode" draaien, aldus de politie van Edmonton in een persbericht. Agenten worden daarbij niet gewaarschuwd wanneer de bodycam een gezicht herkent. Het politiekorps stelt dat agenten achteraf de beelden zullen bekijken om te zien of de gezichtsherkenning naar behoren werkt.

De test vindt deze maand plaats. Alle foto's gebruikt voor de gezichtsherkenning zullen na deze testperiode worden verwijderd, aldus de Edmonton Police Service. De originele video blijft wel bewaard. De Canadese politie hoopt de bodycams met gezichtsherkenning na een succesvolle test permanent te kunnen gebruiken. Axon stelt dat er nog geen sprake van een grootschalige lancering is, maar de test met de Canadese politie "early-stage field research" betreft.