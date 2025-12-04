Meta schakelt half miljoen Australische accounts uit wegens socialmediaverbod

Meta is in Australië begonnen met het uitschakelen van een half miljoen Facebook- en Instagram-accounts van personen die onder de 16 jaar zouden zijn. Aanleiding is het socialmediaverbod van de Australische regering dat volgende week van kracht wordt. Vanaf dat moment mogen personen onder de 16 jaar voor allerlei websites geen account meer aanmaken. Wanneer dit wel mogelijk blijkt kunnen de betreffende platforms boetes van tientallen miljoenen Australische dollars krijgen.

Het socialmediaverbod geldt voor Facebook, Instagram, Kick Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X en YouTube. Volgens de autoriteiten zijn er op deze platforms honderdduizenden accounts van Australiërs onder de 16 jaar. De Australische eSafety Commissioner, die toeziet op naleving van het verbod, stelt dat sommige platforms gebruikers onder de 16 jaar de optie kunnen bieden om hun account weer in te schakelen als ze 16 jaar worden. Vervolgens kan de al aanwezige data weer worden gebruikt. Meta biedt gebruikers deze optie, aldus Australische media.

"Maar jongeren moeten niet er niet op vertrouwen dat platforms deze optie bieden", aldus de eSafety Commissioner. Die stelt dat deze gebruikers beter alle data die ze willen behouden voor 10 december zelf downloaden. De Australische autoriteiten claimen dat het socialmediaverbod kinderen beschermt, maar critici stellen dat het een backdoor voor surveillance is en waarschuwen dat het de privacy van iedereen bedreigt en tot censuur leidt. Zodra het Australische socialmediaverbod van kracht wordt zullen alle gebruikers in het land bij het aanmaken van een account aan de verplichte leeftijdsverificatie worden onderworpen.