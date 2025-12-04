Brussel doet onderzoek naar Meta wegens nieuw AI-beleid WhatsApp

De Europese Commissie is een onderzoek naar Meta gestart of WhatsApp met het nieuwe beleid voor AI-aanbieders niet de Europese mededingingsregels overtreedt. Vanaf 15 januari volgend jaar zijn chatbots van al aanwezige AI-aanbieders niet meer toegestaan op het platform. Voor AI-providers die nog niet op WhatsApp actief zijn, zijn de regels al van kracht.

Het gaat hierbij specifiek om bedrijven die via WhatsApp met hun klanten communiceren en hierbij een AI-tool willen inzetten. Vanwege het nieuwe beleid kondigde Microsoft een aantal dagen geleden aan dat het gaat stoppen met het aanbieden van Copilot op WhatsApp. Volgens Brussel kunnen de nieuwe regels ervoor zorgen dat concurrerende AI-aanbieders hun klanten niet meer via WhatsApp kunnen bereiken.

De eigen AI-dienst van Meta blijft wel gewoon toegankelijk voor WhatsApp-gebruikers. De Europese Commissie zegt zich zorgen te maken dat het nieuwe beleid ervoor zorgt dat third-party AI-aanbieders hun diensten niet meer via WhatsApp in de EU kunnen aanbieden. Brussel zal nu kijken of Meta in strijd met de Europese mededingingsregels opereert. Wanneer het onderzoek zal zijn afgerond is onbekend. Er is geen deadline voor aangekondigd.