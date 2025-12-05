Minister wil informatie rondom stemming chatcontrole niet openbaar maken

Demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid wil informatie rondom de recente stemming over een Deens voorstel voor chatcontrole niet openbaar maken. "Om de Nederlandse onderhandelingspositie en diplomatieke betrekkingen te waarborgen", aldus de bewindsman in een reactie op een verzoek van GroenLinks-PvdA.

Onlangs besloten de EU-lidstaten voor een Deens voorstel voor chatcontrole te stemmen. Het voorstel maakt de nu tijdelijke vrijwillige controle door techbedrijven permanent, met de mogelijkheid om die later te verplichten. Daarnaast bevat het voorstel ook verplichte online leeftijdsverificatie. Nu het voorstel is aangenomen kunnen er onderhandelingen tussen de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement plaatsvinden. Wanneer dit zal gebeuren is nog altijd onbekend.

Het demissionaire kabinet wilde zich eerst onthouden van stemming over het Deense voorstel, maar na een door de Tweede Kamer aangenomen motie van GroenLinks-PvdA werd toegezegd dat Nederland toch tegen zou stemmen. GroenLinks-PvdA wilde van de minister weten of Nederland inderdaad tegen heeft gestemd. "Kan de minister bevestigen dat dit is gebeurd? Kan hij de letterlijke stemverklaring die Nederland heeft afgelegd delen met de Kamer?"

"Nederland heeft zich, in uitvoering van de motie Kathmann c.s., tijdens de Coreper-vergadering van 16 november tegen het voorstel uitgesproken. Nederland heeft daarbij een stemverklaring mondeling afgelegd en deze tevens schriftelijk met de andere lidstaten gedeeld", reageert minister Van Oosten op de vraag. "Zoals eerder aangegeven in de beantwoording van de schriftelijke Kamervragen van het lid Kathmann op 13 november, maken de instructies (voorbereidende notities) onderdeel uit van het diplomatieke verkeer. Om de Nederlandse onderhandelingspositie en diplomatieke betrekkingen te waarborgen, kunnen deze niet met de Kamer worden gedeeld."

Op 13 november had GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann gevraagd wat de inzet van Nederland in de besprekingen over het Deense voorstel was, en of de minister de voorbereidende notities, waarin de overwegingen van het kabinet over dit voorstel worden beschreven, met de Tweede Kamer wilde delen. "De instructies (voorbereidende notities) maken deel uit van het diplomatieke verkeer. Om de Nederlandse onderhandelingspositie en de diplomatieke betrekkingen te beschermen kan ik deze niet met de Kamer delen", liet de minister toen weten.