Minister wil informatie rondom stemming chatcontrole niet openbaar maken

vrijdag 5 december 2025, 10:43 door Redactie, 15 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 12:00

Demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid wil informatie rondom de recente stemming over een Deens voorstel voor chatcontrole niet openbaar maken. "Om de Nederlandse onderhandelingspositie en diplomatieke betrekkingen te waarborgen", aldus de bewindsman in een reactie op een verzoek van GroenLinks-PvdA.

Onlangs besloten de EU-lidstaten voor een Deens voorstel voor chatcontrole te stemmen. Het voorstel maakt de nu tijdelijke vrijwillige controle door techbedrijven permanent, met de mogelijkheid om die later te verplichten. Daarnaast bevat het voorstel ook verplichte online leeftijdsverificatie. Nu het voorstel is aangenomen kunnen er onderhandelingen tussen de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement plaatsvinden. Wanneer dit zal gebeuren is nog altijd onbekend.

Het demissionaire kabinet wilde zich eerst onthouden van stemming over het Deense voorstel, maar na een door de Tweede Kamer aangenomen motie van GroenLinks-PvdA werd toegezegd dat Nederland toch tegen zou stemmen. GroenLinks-PvdA wilde van de minister weten of Nederland inderdaad tegen heeft gestemd. "Kan de minister bevestigen dat dit is gebeurd? Kan hij de letterlijke stemverklaring die Nederland heeft afgelegd delen met de Kamer?"

"Nederland heeft zich, in uitvoering van de motie Kathmann c.s., tijdens de Coreper-vergadering van 16 november tegen het voorstel uitgesproken. Nederland heeft daarbij een stemverklaring mondeling afgelegd en deze tevens schriftelijk met de andere lidstaten gedeeld", reageert minister Van Oosten op de vraag. "Zoals eerder aangegeven in de beantwoording van de schriftelijke Kamervragen van het lid Kathmann op 13 november, maken de instructies (voorbereidende notities) onderdeel uit van het diplomatieke verkeer. Om de Nederlandse onderhandelingspositie en diplomatieke betrekkingen te waarborgen, kunnen deze niet met de Kamer worden gedeeld."

Op 13 november had GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann gevraagd wat de inzet van Nederland in de besprekingen over het Deense voorstel was, en of de minister de voorbereidende notities, waarin de overwegingen van het kabinet over dit voorstel worden beschreven, met de Tweede Kamer wilde delen. "De instructies (voorbereidende notities) maken deel uit van het diplomatieke verkeer. Om de Nederlandse onderhandelingspositie en de diplomatieke betrekkingen te beschermen kan ik deze niet met de Kamer delen", liet de minister toen weten.

Reacties (15)
Vandaag, 10:46 door Anoniem
En uiteraard met gag-order zodat ontwikkelaars nils mogen zeggen over achterdeurtjes.
Er komt een moment dat het tijd wordt dat dystopische overheden "ontslagen" moet worden.
Wel zorgen voor een degelijke vervanging, anders eindigen we zoals in Rusland...
Vandaag, 10:56 door Anoniem
Nee, natuurlijk niet. Want dan gaat ongetwijfeld boven komen dat we ook daar keihard genaaid worden.
Tijd voor een WOBje ofzo... Oh, wacht, dat zal wel niet kunnen. Want het is niet handig als dit openbaar wordt.

Elke keer weer: de overheid is de vijand. Keer op keer op keer. En nu dus alweer.
Vandaag, 10:59 door Anoniem
Zo zie je maar dat de plebs alles moeten prijsgeven maar de terwijl dat niet voor de machthebbers geldt. De controlerende macht mag veel doen, maar of er ook naar geluisterd wordt mag zij niet weten.

Gewoon dystopisch, welkom in de EU.
Vandaag, 11:06 door Anoniem
Gelul. Hij heeft zich dus niet geconformeerd aan de wens van de Kamer.
Vandaag, 11:08 door Anoniem
We worden op een onvoorstelbare manier bij de neus genomen
Dit land is absoluut geen democcatie meer.
https://bomenenbos.substack.com/p/nederland-in-staat-van-beleg-light
Vandaag, 11:13 door Anoniem
Met andere woorden, nederland heeft gewoon VOOR gestemd en hopen met BS over diplomatiek te verbloemen dat ze het volk voor de bus gooien.
Deze mensen zijn niet te vertrouwen.
Vandaag, 11:17 door Valheru
Dit antwoord werpt een sterk vermoeden op dat de minister dus gewoon de wens van de kamer aan zijn derriere heeft laten oxideren en gewoon voor gestemd heeft.
Vandaag, 11:18 door Anoniem
Ah, het geheime diplomatieke verkeer, hebben we ze weer met hun politieke taalgebruik eufemisme: INTCEN vs wens van de Europese Commissie om eigen inlichtingendienst op te gaan zetten. "Om de Nederlandse onderhandelingspositie en diplomatieke betrekkingen te waarborgen" aldus de bewindsman.

Echte politieke gevecht speelt zich allang niet meer in de nationale parlementen van de lidstaten af.

https://nos.nl/artikel/2590018-europese-commissie-werkt-aan-eigen-inlichtingenorgaan

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Intelligence_and_Situation_Centre
Vandaag, 11:20 door Anoniem
Oftewel ze heeft niet tegengestemd en op haar donder gekregen en houdt daarom nu alles geheim. Goh, dat hebben we eerder gezien en was toen ook een grote fuck you naar de bevolking.
Wat een fijn land hebben wij toch.
Vandaag, 11:22 door Anoniem
VVD is gewoon voor chatcontrol en leeftijdsverificatie. En onlangs heeft dit rompkabinet, geleidt door een oud-AIVD'er, zich onthouden van stemming, zoals reeds voorgenomen. Dit alles kan uiteraard niet openbaar gemaakt worden. Liegen is namelijk niet cool he.
Vandaag, 11:29 door Reinder
Dit soort antwoorden versterken het vertrouwen van de burger in de overheid niet. Er wordt veel gezegd en geschreven over het vertrouwen in de politiek, over "elite versus afhakers", over versplintering en zwevende kiezers. Dit soort antwoorden draagt daar aan bij. De vraag vanuit de kamer is duidelijk en helder en volkomen terecht; heeft Nederland inderdaad tegen gestemd, of heeft de minister gelogen. Het moet mogelijk zijn om in voldoende mate te bewijzen dat Nederland inderdaad tegen heeft gestemd zonder alle ins en outs van de gehele diplomatieke correspondentie integraal te delen. Als die verklaring daadwerkelijk zoveel gevoelige informatie bevat, dan zou het eventueel ook vast wel op een andere manier kunnen, een route zoals de Commissie Stiekem voor informatie over de activiteiten van inlichtingendiensten bijvoorbeeld. De stemverklaring is wel gedeeld met alle andere landen die aan de stemming hebben deelgenomen, maar onze eigen volksvertegenwoordiging mag het niet weten blijkbaar. Dat wekt geen vertrouwen, integendeel zelfs, het doet vermoeden dat Nederland helemaal niet tegen heeft gestemd. Het lijkt wederom alsof de minister niet helemaal helder heeft voor en namens wie zhij precies het werk mag doen.
Vandaag, 11:32 door Named
Dus als ik het goed begrijp:
- Nederland besluit tegen te stemmen
- De stemmer stemt in geheim.
- Nederland wil weten of er daadwerkelijk tegen was gestemd.
- Daadwerkelijke stemgedrag blijft geheim.

Dus je mag niet eens meer weten wat je zelf hebt gestemd?
Hoe kan dat nou?
Vandaag, 11:54 door Anoniem
Door Named: Dus als ik het goed begrijp:
- Nederland besluit tegen te stemmen
- De stemmer stemt in geheim.
- Nederland wil weten of er daadwerkelijk tegen was gestemd.
- Daadwerkelijke stemgedrag blijft geheim.

Dus je mag niet eens meer weten wat je zelf hebt gestemd?
Hoe kan dat nou?

Je moet je niet meer afvragen hoe dat nou kan, het is gewoon zo. (feit)
Vandaag, 12:05 door Anoniem
Demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid wil informatie rondom de recente stemming over een Deens voorstel voor chatcontrole niet openbaar maken. "Om de Nederlandse onderhandelingspositie en diplomatieke betrekkingen te waarborgen", aldus de bewindsman in een reactie op een verzoek van GroenLinks-PvdA.

???

Ik snap 'em niet:
- Sinds wanneer is de uitslag van een stemming geheim?
- Wat hebben deze europese minsters te verbergen, dat ze de uitslag per land niet willen delen?
- Hoe kan de openbaarmaking van deze uitslag de diplomatieke betrekkingen binnen europa verstoren?
- Welke onderhandelingspositie heeft Nederland dan nog? De minister heeft zelf eerder aangegeven dat tegenstemmen ons zou uitsluiten van invleod op verdere onderhandelingen.


Als een minister in de democtratie geen open kaart kan of wil spelen tegenover een volksvertegenwoordiger of de burgers van diens land, wat voor respect heeft die minister dan nog voor die democratie.
Waarom zouden burgers dan nog respect voor zo'n minister (als persoon) moeten hebben?


Je vraagt je af wat ze allemaal te verbergen hebben?
Wat mogen de volksvertegenwoordigers en burgers allemaal niet weten?
Tijd voor de volgende parlementaire enquete.
Vandaag, 12:11 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Named: Dus als ik het goed begrijp:
- Nederland besluit tegen te stemmen
- De stemmer stemt in geheim.
- Nederland wil weten of er daadwerkelijk tegen was gestemd.
- Daadwerkelijke stemgedrag blijft geheim.

Dus je mag niet eens meer weten wat je zelf hebt gestemd?
Hoe kan dat nou?

Je moet je niet meer afvragen hoe dat nou kan, het is gewoon zo. (feit)

Nou als die kamer niet kan controleren of de besluiten die ze nemen ook daadwerkelijk uit gevoerd worden of dat er iemand op eigen houtje een ander besluit over neemt, dan heeft die hele motie geen enkele zin gehad, en hadden ze net zo goed kunnen gaan pingpongen daar.

En onderhandelingspositie en betrekkingen zijn nodig, maar het besluit om tegen te stemmen was openbaar, en democratisch. en als dan in het geheim alsnog voor gestemd blijkt te zijn is er iets goeds mis
