Britse overheid waarschuwt bedrijven ongevraagd voor kwetsbare systemen

De Britse overheid heeft een nieuwe dienst gelanceerd waarbij bedrijven en organisaties ongevraagd voor kwetsbare systemen worden gewaarschuwd. Hiervoor wordt samengewerkt met het bedrijf Netcraft. De Proactive Notification Service van het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) verstuurt waarschuwingen die gebaseerd zijn op het scannen van systemen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de softwareversie van servers en applicaties.

Het Britse NCSC merkt op dat het samen met Netcraft heeft afgesproken op welke kwetsbaarheden er wordt gescand. De overheidsdienst voegt toe dat het op deze manier scannen naar kwetsbare systemen voldoet aan de Britse Computervredebreukwetgeving. In het geval er kwetsbare systemen worden aangetroffen ontvangt de betreffende organisatie een e-mail afkomstig van het domein netcraft.com. Het Britse NCSC merkt op dat deze e-mails in plaintext zijn opgesteld en geen bijlagen bevatten. In het geval van twijfel kan er contact worden opgenomen met de Britse overheidsdienst. Ook kunnen organisaties zich voor de waarschuwingen afmelden.

"Organisaties zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen netwerken en gegevens, en voor het bepalen van welke stappen ze moeten nemen om zich te beschermen", aldus het Britse NCSC. Het gaat dan onder andere om het identificeren en verhelpen van kwetsbaarheden in hun systemen. De overheidsdienst benadrukt dat de Proactive Notifications Service niet alle systemen en kwetsbaarheden dekt. Organisaties moeten hier dan ook niet alleen op vertrouwen.