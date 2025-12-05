EFF slaat alarm over bodycams voor politie met gezichtsherkenning

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF slaat alarm over de test van een Canadees politiekorps met bodycams voorzien van gezichtsherkenning. "Dit is een zorgwekkende ontwikkeling in overheidssurveillance die gemeenschappen overal moet alarmeren", aldus de EFF. De Edmonton Police Service (EPS) maakte deze week bekend dat het een test is gestart met bodycams uitgerust met gezichtsherkenning. Voor het project wordt samengewerkt met het Amerikaanse bedrijf Axon.

De camera's zullen de gezichten van alle voorbijgangers scannen en vervolgens vergelijken met afbeeldingen uit een database. Er wordt specifiek gezocht naar personen met een "vinkje" achter hun naam, die eerder zijn gewaarschuwd of wegens ernstige misdrijven worden gezocht. Tijdens de test zullen de bodycams in de "Silent Mode" draaien, aldus de politie van Edmonton. Agenten worden daarbij niet gewaarschuwd wanneer de bodycam een gezicht herkent. Het politiekorps stelt dat agenten achteraf de beelden zullen bekijken om te zien of de gezichtsherkenning naar behoren werkt.

De EFF waarschuwt dat er allerlei problemen met gezichtsherkenning zijn. Zo is het gebaseerd op uitgebreide surveillance en het verzamelen van afbeeldingen van onschuldige burgers. Daarnaast kan een verkeerde identificatie door dit soort systemen grote gevolgen voor betrokkenen hebben. Ook maakt gezichtsherkenning het eenvoudiger om bijvoorbeeld demonstranten te identificeren, wat mensen zou kunnen weerhouden om te demonstreren.

"Gezichtsherkenning tast individuele privacy aan en het is te gevaarlijk wanneer het door politie wordt gebruikt", stelt de EFF. "Idealiter verbieden gemeenschappen het gebruik van de technologie door politie in zijn geheel. Op z'n minst moet politie gezichtsherkenning niet aan bodycams toevoegen."