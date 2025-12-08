Australische overheid adviseert altijd uitloggen en verwijderen van cookies

Internetgebruikers moeten altijd na gebruik van online diensten uitloggen en hun cookies verwijderen, om zo de impact van een besmetting met infostealer-malware te beperken, zo adviseert het Australische Cyber Security Centre (ACSC). Volgens de Australische overheidsdienst is er een toename van de hoeveelheid malware die wachtwoorden en andere inloggegevens steelt, ook wel infostealer-malware genoemd.
Het ACSC stelt dat infostealers een essentiële tool zijn voor cybercriminelen en het een grote bedreiging voor individuen en organisaties vormt. De afgelopen maanden zijn duizenden Australiërs door infostealer-malware getroffen, aldus de overheidsdienst vandaag. Criminelen achter de malware gebruiken gestolen inloggegevens zelf of verkopen die aan andere criminelen.
"Infostealers zijn ontworpen om niet te worden gedetecteerd, dus je weet mogelijk niet dat je systeem besmet is of je data wordt gestolen", zo stelt het ACSC. Dat benadrukt het belang om infectie te voorkomen en heeft een apart document online gezet met informatie over infostealers en maatregelen om besmetting en de impact van een besmetting te beperken.
De Australische overheidsdienst adviseert onder andere om voorzichtig te zijn met het gebruik van de autofill feature van browsers en gevoelige gegevens in webformulieren handmatig in te voeren, in plaats van die door de browser te laten opslaan. Ook wordt aangeraden om inloggegevens voor werk niet in een persoonlijke wachtwoordmanager te bewaren, tenzij de werkgever dit goedkeurt. Verder krijgen internetgebruikers het advies om geen 'remember me' optie te gebruiken die websites en applicaties bieden en altijd uit te loggen en cookies te verwijderen. Dit beperkt de hoeveelheid inloggegevens die infostealers kunnen stelen.
