Belgische overheidsapp gaat digitale versie van identiteitskaart ondersteunen

De Belgische overheidsapp MyGov.be gaat vanaf volgend jaar een digitale versie van de Belgische identiteitskaart ondersteunen, die dezelfde waarde heeft als een klassieke, fysieke identiteitskaart. Dat laat de Belgische minister Vanessa Matz van Digitalisering weten. Gebruikers zullen ook de optie hebben om gegevens van hun id-kaart selectief te delen.
"Wie bijvoorbeeld moet aantonen dat hij of zij meerderjarig is, zal dat kunnen, zonder dat je je andere identiteitsgegevens zoals bijvoorbeeld je adres, geboorteplaats of rijksregister zichtbaar maakt. Kwestie van je privacy maximaal te waarborgen", zo stelt de minister tegenover Het Nieuwsblad. Naast het toevoegen van een identiteitskaart zal het op termijn ook mogelijk worden om een digitaal rijbewijs aan de app toe te voegen, zodra dat in de Europese Unie beschikbaar komt. Een half miljoen Belgen zouden inmiddels van MyGov.be gebruikmaken.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.