Nieuws
image

Belgische overheidsapp gaat digitale versie van identiteitskaart ondersteunen

maandag 8 december 2025, 17:22 door Redactie, 0 reacties

De Belgische overheidsapp MyGov.be gaat vanaf volgend jaar een digitale versie van de Belgische identiteitskaart ondersteunen, die dezelfde waarde heeft als een klassieke, fysieke identiteitskaart. Dat laat de Belgische minister Vanessa Matz van Digitalisering weten. Gebruikers zullen ook de optie hebben om gegevens van hun id-kaart selectief te delen.

"Wie bijvoorbeeld moet aantonen dat hij of zij meerderjarig is, zal dat kunnen, zonder dat je je andere identiteitsgegevens zoals bijvoorbeeld je adres, geboorteplaats of rijksregister zichtbaar maakt. Kwestie van je privacy maximaal te waarborgen", zo stelt de minister tegenover Het Nieuwsblad. Naast het toevoegen van een identiteitskaart zal het op termijn ook mogelijk worden om een digitaal rijbewijs aan de app toe te voegen, zodra dat in de Europese Unie beschikbaar komt. Een half miljoen Belgen zouden inmiddels van MyGov.be gebruikmaken.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image