Belgische overheidsapp gaat digitale versie van identiteitskaart ondersteunen

De Belgische overheidsapp MyGov.be gaat vanaf volgend jaar een digitale versie van de Belgische identiteitskaart ondersteunen, die dezelfde waarde heeft als een klassieke, fysieke identiteitskaart. Dat laat de Belgische minister Vanessa Matz van Digitalisering weten. Gebruikers zullen ook de optie hebben om gegevens van hun id-kaart selectief te delen.

"Wie bijvoorbeeld moet aantonen dat hij of zij meerderjarig is, zal dat kunnen, zonder dat je je andere identiteitsgegevens zoals bijvoorbeeld je adres, geboorteplaats of rijksregister zichtbaar maakt. Kwestie van je privacy maximaal te waarborgen", zo stelt de minister tegenover Het Nieuwsblad. Naast het toevoegen van een identiteitskaart zal het op termijn ook mogelijk worden om een digitaal rijbewijs aan de app toe te voegen, zodra dat in de Europese Unie beschikbaar komt. Een half miljoen Belgen zouden inmiddels van MyGov.be gebruikmaken.