Nieuws
image

Minister: geen scan naar Chinese apparatuur in vitale sectoren

dinsdag 9 december 2025, 09:50 door Redactie, 2 reacties

De overheid zal geen scan naar Chinese apparatuur in vitale sectoren uitvoeren, omdat dit veiligheidsrisico's met zich meebrengt, aldus demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Begin 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet werd verzocht een scan te maken van apparatuur of programmatuur van organisaties uit landen met een tegen Nederland gerichte offensieve cyberagenda.

Er moest daarbij specifiek worden gezocht binnen de vitale sector. "Het demissionaire kabinet is, net als uw Kamer, doordrongen van de risico’s en dreigingen die uitgaan van landen met een tegen Nederland gerichte offensieve cyberagenda", aldus de minister. De bewindsman voegt toe dat het opstellen van een rijksbreed overzicht van alle ict-assests, naast juridische en praktische beperkingen, ook veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.

"Het uitvoeren van een integrale scan op de aanwezigheid van apparatuur en programmatuur uit landen met een offensief cyberagenda in vitale overheids- en private sectoren wordt dus niet als haalbaar en wenselijk beschouwd", stelt Van Oosten. Hij merkt op dat de overheid wel de handreiking 'Cybercheck: ook jij hebt supply chain risico's!' heeft gepubliceerd, waarin organisaties handvatten worden geboden om te inventariseren of de inzet van een bepaald product of dienst afkomstig uit een land met een offensief cyberprogramma mogelijk tot een verhoogd beveiligingsrisico leidt.

De minister laat verder weten dat hij TNO heeft verzocht een zelfscantool te ontwikkelen waarmee vitale aanbieders kunnen beoordelen wat de risico's zijn bij het gebruik van hardware en software van leveranciers uit risicolanden. De nationale Cyberbeveiligingswet (Cbw) en de nationale Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke) bieden daarnaast de mogelijkheid om organisaties te verbieden om bepaalde producten of diensten van specifieke leveranciers te gebruiken als hierdoor de nationale veiligheid in het geding komt, laat de bewindsman aanvullend weten.

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 10:11 door Named
Hoezo brengt inventariseren veiligheidsrisico's met zich mee?
Dit klinkt mij een beetje als struisvogel tactiek: Er zijn geen problemen als je er geen onderzoek naar doet!
Of zijn ze bang dat China de killswitches activeert zodra ze ernaar kijken?
Reageer met quote
Vandaag, 10:12 door Anoniem
Je hoeft ook geen scan te doen als je hele infra afkomstig is uit landen met een offensief cyberprogramma.

"Een offensief cyberprogramma is erop gericht om met digitale middelen andere staten te bespioneren, beïnvloeden of - in het ergste geval - vitale infrastructuur te saboteren om zo eigen politieke, economische financiële doelen te behalen."

VS, UK, israel, duitsland, nederland, frankrijk, zweden, eigenlijk iedereen dus
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image