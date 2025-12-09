Minister: geen scan naar Chinese apparatuur in vitale sectoren

De overheid zal geen scan naar Chinese apparatuur in vitale sectoren uitvoeren, omdat dit veiligheidsrisico's met zich meebrengt, aldus demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Begin 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet werd verzocht een scan te maken van apparatuur of programmatuur van organisaties uit landen met een tegen Nederland gerichte offensieve cyberagenda.

Er moest daarbij specifiek worden gezocht binnen de vitale sector. "Het demissionaire kabinet is, net als uw Kamer, doordrongen van de risico’s en dreigingen die uitgaan van landen met een tegen Nederland gerichte offensieve cyberagenda", aldus de minister. De bewindsman voegt toe dat het opstellen van een rijksbreed overzicht van alle ict-assests, naast juridische en praktische beperkingen, ook veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.

"Het uitvoeren van een integrale scan op de aanwezigheid van apparatuur en programmatuur uit landen met een offensief cyberagenda in vitale overheids- en private sectoren wordt dus niet als haalbaar en wenselijk beschouwd", stelt Van Oosten. Hij merkt op dat de overheid wel de handreiking 'Cybercheck: ook jij hebt supply chain risico's!' heeft gepubliceerd, waarin organisaties handvatten worden geboden om te inventariseren of de inzet van een bepaald product of dienst afkomstig uit een land met een offensief cyberprogramma mogelijk tot een verhoogd beveiligingsrisico leidt.

De minister laat verder weten dat hij TNO heeft verzocht een zelfscantool te ontwikkelen waarmee vitale aanbieders kunnen beoordelen wat de risico's zijn bij het gebruik van hardware en software van leveranciers uit risicolanden. De nationale Cyberbeveiligingswet (Cbw) en de nationale Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke) bieden daarnaast de mogelijkheid om organisaties te verbieden om bepaalde producten of diensten van specifieke leveranciers te gebruiken als hierdoor de nationale veiligheid in het geding komt, laat de bewindsman aanvullend weten.