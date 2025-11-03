Nieuws
EFF: online leeftijdsverificatie betekent einde van anonimiteit op internet

dinsdag 9 december 2025, 10:36 door Redactie, 8 reacties

Online leeftijdsverificatie betekent het einde van anonimiteit op het internet, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Daarnaast kunnen dit soort systemen ervoor zorgen dat persoonsgegevens op straat belanden. Zo lekte het populaire communicatieplatform Discord onlangs de identiteitsbewijzen van 70.000 gebruikers die voor leeftijdsverificatie waren gebruikt.

"Leeftijdsverificatiesystemen zijn in de kern surveillancesystemen. Door identiteitsverificatie te verplichten om toegang tot basale online diensten te krijgen, riskeren we een internet waar anonimiteit iets van het verleden is", aldus de EFF. Voor mensen die voor hun veiligheid afhankelijk zijn van anonimiteit is dit een groot probleem, stelt de burgerrechtenbeweging. Het gaat dan bijvoorbeeld om journalisten, activisten en klokkenluiders die anonimiteit gebruiken voor contact met bronnen.

In landen met autoritaire regimes is online anonimiteit vaak de enige manier om gecensureerde websites te bezoeken. "Leeftijdsverificatiesystemen vereisen identiteitsbewijzen of biometrische data die deze bescherming weghalen, waardoor de meest kwetsbaren risico lopen", zo stelt de EFF. Een ander risico is dat de gegevens die mensen verplicht moeten delen onderdeel van een datalek worden. Zo zijn bedrijven die leeftijdsverificatie bieden in het verleden gehackt.

Leeftijdsverificatie raakt ook het recht op de vrijheid van meningsuiting en de mogelijkheid om online informatie op te vragen, zo gaat de burgerrechtenbeweging verder. "In een notendop, hoewel deze wetten zijn aangenomen met de bedoeling om kinderen te beschermen, is de realiteit dat deze wetten zowel volwassenen als kinderen raken."

Vandaag, 10:57 door Anoniem
Een identificatie document is iets tussen Overheid en burger. Verder niets of niemand. Dus ik toon niemand die niet van de Overheid is mijn ID. En al helemaal niet aan allerlei websites die je dan maar moet vertrouwen dat je data veilig is.

Met andere woorden, ik doe er niet aan mee. Ouderwets bellen en brieven schrijven om je zaken te regelen.

Ik heb sowieso geen overheid of commerciële bedrijven apps meer op mijn telefoon. Stuk rustiger.
Vandaag, 11:18 door Anoniem
Leeftijdsverificatiesystemen zijn in de kern surveillancesystemen.
Oud nieuws. En de EUSSR zet er vol op in. Dank, Denemarken!
Vandaag, 11:27 door Anoniem
Door Anoniem: Een identificatie document is iets tussen Overheid en burger. Verder niets of niemand. Dus ik toon niemand die niet van de Overheid is mijn ID. En al helemaal niet aan allerlei websites die je dan maar moet vertrouwen dat je data veilig is.

Met andere woorden, ik doe er niet aan mee. Ouderwets bellen en brieven schrijven om je zaken te regelen.

Ik heb sowieso geen overheid of commerciële bedrijven apps meer op mijn telefoon. Stuk rustiger.

Wat is het probleem. Ik heb niets te verbergen...
De wereld wordt veiliger, daar kun je toch niet tegen zijn...
Vandaag, 11:34 door Anoniem
Is de anonimiteit van het Internet ons steeds meer aan het bedreigen?
Of niet?
Vandaag, 11:35 door Anoniem
EFF: online leeftijdsverificatie is in werkelijkheid identiteitsverificatie, oftewel massasurveillance
maandag 3 november 2025, 17:36 door Redactie

Volgens de EFF zijn politici en techbedrijven er dol op om termen zoals "age gating", "age estimation" en "age assurance" door elkaar te gebruiken, omdat het verhult wat ze eigenlijk voorstellen. Een wet die "age assurance" verplicht klinkt redelijk en gematigd. "Maar als de wet age assurance omschrijft als verplicht verificatie via een legitimatiebewijs is het helemaal niet gematigd - het is massasurveillance", merkt de burgerrechtenbeweging op.

https://www.security.nl/posting/911591/EFF%3A+leeftijdsverificatie+is+in+werkelijkheid+identiteitsverificatie
Vandaag, 11:48 door Apke
Waarom vasthouden aan je ID. De overheid weet je geboortedatum. Maak een eenvoudig systeem waarbij het systeem van de overheid reageert met True of False op het moment dat er een aanvraag wordt gedaan op basis van voorletters, achternaam, woonplaats en geboortedatum.

Nog even een tellertje invoegen dat ervoor zorgt dat voorletters, achternaam en woonplaats niet meer dan 10 keer per dag mogen worden opgevraagd om te voorkomen dat je op die manier de geboortedatum van iemand kan achterhalen.

Geen BNS nodig, geen documenten die ge-upload moeten worden en de leeftijdsverificatie kan wel uitgevoerd worden.

Ben ik nu de enige die zo iets kan bedenken?
Vandaag, 11:54 door Anoniem
CHYNA
Vandaag, 12:02 door majortom - Bijgewerkt: Vandaag, 12:04
Door Apke: Waarom vasthouden aan je ID. De overheid weet je geboortedatum. Maak een eenvoudig systeem waarbij het systeem van de overheid reageert met True of False op het moment dat er een aanvraag wordt gedaan op basis van voorletters, achternaam, woonplaats en geboortedatum.

Nog even een tellertje invoegen dat ervoor zorgt dat voorletters, achternaam en woonplaats niet meer dan 10 keer per dag mogen worden opgevraagd om te voorkomen dat je op die manier de geboortedatum van iemand kan achterhalen.

Geen BNS nodig, geen documenten die ge-upload moeten worden en de leeftijdsverificatie kan wel uitgevoerd worden.

Ben ik nu de enige die zo iets kan bedenken?
Dat wordt een lekker betrouwbaar systeem dan en (gelukkig) gemakkelijk te omzeilen, want met die gegevens op basis waarvan true/false terugkomt is het niet heel erg moeilijk iemand te faken. En daarbij wil je ook niet dat dit via een centraal (overheids) systeem loopt, aangezien er dan weer op dat systeem gemakkelijk een profiel van iemand is op te bouwen.

Het hele idee van leeftijdscheck slaat helemaal nergens op. In alle gevallen gemakkelijk te omzeilen, het zegt niets over de persoon die aan de knoppen zit en eea kan (als het echt om bescherming van de tere kinderzieltjes gaat) ook decentraal worden ingericht met een belangrijke rol voor de ouders (daar waar de verantwoording ook hoort te liggen).
