EFF: online leeftijdsverificatie betekent einde van anonimiteit op internet

Online leeftijdsverificatie betekent het einde van anonimiteit op het internet, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Daarnaast kunnen dit soort systemen ervoor zorgen dat persoonsgegevens op straat belanden. Zo lekte het populaire communicatieplatform Discord onlangs de identiteitsbewijzen van 70.000 gebruikers die voor leeftijdsverificatie waren gebruikt.

"Leeftijdsverificatiesystemen zijn in de kern surveillancesystemen. Door identiteitsverificatie te verplichten om toegang tot basale online diensten te krijgen, riskeren we een internet waar anonimiteit iets van het verleden is", aldus de EFF. Voor mensen die voor hun veiligheid afhankelijk zijn van anonimiteit is dit een groot probleem, stelt de burgerrechtenbeweging. Het gaat dan bijvoorbeeld om journalisten, activisten en klokkenluiders die anonimiteit gebruiken voor contact met bronnen.

In landen met autoritaire regimes is online anonimiteit vaak de enige manier om gecensureerde websites te bezoeken. "Leeftijdsverificatiesystemen vereisen identiteitsbewijzen of biometrische data die deze bescherming weghalen, waardoor de meest kwetsbaren risico lopen", zo stelt de EFF. Een ander risico is dat de gegevens die mensen verplicht moeten delen onderdeel van een datalek worden. Zo zijn bedrijven die leeftijdsverificatie bieden in het verleden gehackt.

Leeftijdsverificatie raakt ook het recht op de vrijheid van meningsuiting en de mogelijkheid om online informatie op te vragen, zo gaat de burgerrechtenbeweging verder. "In een notendop, hoewel deze wetten zijn aangenomen met de bedoeling om kinderen te beschermen, is de realiteit dat deze wetten zowel volwassenen als kinderen raken."