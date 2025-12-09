Duitse overheid kritisch op wachtwoordmanager Google Chrome

De Duitse overheid is kritisch op de in Google Chrome ingebouwde wachtwoordmanager, omdat het techbedrijf in theorie bij opgeslagen inloggegevens kan. Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, deed samen met FZI Research Center for Information Technology onderzoek naar tien verschillende wachtwoordmanagers.

Bij drie van de tien onderzochte wachtwoordmanagers kan de aanbieder in theorie bij de opgeslagen wachtwoorden, zo stellen de onderzoekers. Naast de Google Chrome Password Manager gaat het ook om mSecure-Password Manager en PassSecurium. In het geval van SecureSafe PasswordManger en S-Trust Password Manger is het volgens de Duitse autoriteiten niet te beoordelen of de aanbieders toegang hebben. Bij 1 Password, Avira Password Manager, Keepass2 Android, KeePassXC en Mozilla Firefox Password Manager hebben de aanbieders geen toegang, aldus de onderzoekers.

In het geval een aanbieder in theorie toegang tot opgeslagen wachtwoorden heeft, vergroot dit het aanvalsoppervlak en moeten er aanvullende maatregelen worden getroffen. "Gebruikers moeten deze aanvullende maatregelen vertrouwen. Als de wachtwoordmanager data in de cloud opslaat, moeten gebruikers uitzoeken waar de opslaglocatie zich bevindt en het beschermingsniveau dat de leverancier biedt", aldus het BSI.

In het geval van Google Chrome heeft het techbedrijf volgens de Duitse overheid toegang wanneer synchronisatie is ingeschakeld en er geen passphrase wordt gebruikt. Het BSI laat aanvullend weten dat Google heeft bevestigd dat het in geval van de synchronisatiemodus toegang kan hebben. "Gebruikers moeten bij het synchroniseren via hun Google-account in de instellingen een eigen passphrase instellen. Voordat ze een andere modus gebruiken moeten gebruikers bepalen of ze de leverancier voldoende vertrouwen", adviseert de Duitse overheidsdienst.

Ondanks de tekortkomingen die er volgens het BSI zijn, is het belangrijk dat mensen password managers blijven gebruiken. "De aanbeveling is duidelijk: wachtwoordmanagers zijn een essentiële tool en kunnen voor veel gebruikers een belangrijke hulp in hun digitale leven zijn." Met het nu gepubliceerde onderzoek kunnen gebruikers kijken welke wachtwoordmanagers aan hun eisen voldoen, zo laat het BSI afsluitend weten.