Microsoft dicht aangevallen Windows-lek dat aanvaller SYSTEM-rechten geeft

Tijdens de patchdinsdag van december heeft Microsoft een actief aangevallen kwetsbaarheid in Windows verholpen waardoor een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft SYSTEM-rechten kan krijgen. Het beveiligingslek (CVE-2025-62221) bevindt zich in de Windows Cloud Files Mini Filter Driver en is aanwezig in alle ondersteunde versies van Windows.
Een aanvaller moet zoals gezegd al toegang tot een systeem hebben om misbruik van dit lek te kunnen maken. Dit soort kwetsbaarheden worden vaak gecombineerd met beveiligingslekken die remote code execution mogelijk maken, zo stelt Dustin Childs van securitybedrijf ZDI. De kwetsbaarheid werd door Microsoft zelf gevonden. Het techbedrijf geeft echter geen verdere details over de waargenomen aanvallen, zoals wie het doelwit was en hoe het lek precies werd misbruikt. De beveiligingsupdate voor CVE-2025-62221 zal op de meeste systemen automatisch worden geïnstalleerd.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.