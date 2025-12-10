Amazon via gekloonde PostNL-terminal voor 260.000 euro opgelicht

Amazon is via een gekloonde PostNL-terminal waarmee retourfraude werd gepleegd opgelicht voor een bedrag van 260.000 euro. Twee verdachten in deze zaak zijn door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld en moeten het schadebedrag terugbetalen. De verdachten bestelden goederen bij Amazon en rekenden deze in eerste instantie ook af. Na ontvangst scanden zij frauduleus een retourlabel, waardoor het leek alsof het product weer teruggestuurd werd naar Amazon.

Hiervoor werd gebruik gemaakt van een gekloonde PostNL-terminal, zo laat het vonnis weten. Via deze terminal werden retourlabels gescand. In werkelijkheid stuurden de verdachten lege dozen of dozen met troep terug. Amazon had inmiddels het geld al wel teruggestort. De op deze manier verkregen goederen werden vervolgens door de verdachten doorverkocht.

De verdachte bekende tegenover de rechter dat hij een kloon had gemaakt van de PostNL-terminal, die hij gebruikte toen hij nog voor een PostNL-punt werkte. Vervolgens belde hij PostNL, waarbij hij zich voordeed als een medewerker van het PostNL-punt en een ander bedrijf, om zo een nieuwe inlogcode voor de gekloonde terminal te vragen. Via de gekloonde terminal werden honderden retourlabels gescand, waarbij het bij Amazon bestelde product niet werd teruggestuurd.

"Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk", zo oordeelde de rechter. "Hij heeft op zijn laptop een kloon gemaakt van een retailterminal van PostNL en heeft vervolgens de klantenservice van PostNL gebeld om nieuwe inloggegevens op te vragen. Door middel van deze gekloonde terminal en nieuwe inloggegevens heeft verdachte zich vervolgens ongeautoriseerd toegang verschaft tot het netwerk van PostNL. Door het binnendringen in de server van PostNL heeft verdachte inbreuk gemaakt op het recht van de eigenaar op het ongestoorde gebruik van de server."

De 24-jarige verdachte in deze zaak werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 240 uur. De 26-jarige hoofdverdachte, die ook werd veroordeeld wegens het bezit van vuurwerk, hennep en harddrugs, kreeg een celstraf van achttien maanden opgelegd, waarvan acht voorwaardelijk. Daarnaast moet de hoofdverdachte de schade van Amazon vergoeden. Ook moet hij PostNL ruim achtduizend euro schadevergoeding betalen.