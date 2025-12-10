Duo verdacht van miljoenendiefstal via Bitvavo-helpdeskfraude langer vast

Twee mannen die ervan worden verdacht miljoenen euro's aan cryptovaluta te hebben gestolen door zich voor te doen als helpdeskmedewerkers van cryptobeurs Bitvavo blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen gisteren in een eerste openbare zitting besloten, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). Sinds begin 2021 werden volgens het OM vele tientallen Nederlanders slachtoffer van de verdachten en hun handlangers.

Het Openbaar Ministerie stelt dat de verdachten zich in gesprekken met slachtoffers onder andere voordeden als medewerkers van de Nederlandse cryptobeurs Bitvavo. Daarbij werd geprobeerd om inloggegevens van slachtoffers te ontfutselen en slachtoffers hun tweefactorauthenticatie (2FA) te laten wijzigen. In de gesprekken met slachtoffers zouden de verdachten hebben gezegd dat er geprobeerd werd om cryptovaluta af te schrijven. Om het geld veilig te stellen moesten slachtoffers hun cryptovaluta overmaken naar een "Trustwallet" van de verdachten.

Daarnaast werden slachtoffers volgens het OM bewogen om toegangscodes voor hun crypto-ledgers in te vullen op zogenaamde veilige websites. Ook deze sites werden door de verdachten beheerd, waardoor inloggegevens in hun handen kwamen. De verdachten konden zo bij de cryptovaluta van hun slachtoffers. Het Openbaar Ministerie stelt dat sommige slachtoffers voor meer dan één miljoen euro zijn bestolen. Naast de twee hoofdverdachten die zich gisteren voor de rechter moesten verantwoorden zijn in deze zaak ook zes andere personen aangehouden.