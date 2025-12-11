VS wil social media, biometrische data en e-mailadressen van toeristen

De Amerikaanse autoriteiten willen dat buitenlandse reizigers en toeristen uit tientallen landen, waaronder ook Nederland, van tevoren laten weten wat hun socialmedia-accounts zijn, welke e-mailadressen ze de afgelopen tien jaar gebruikten en nog allerlei andere informatie. Het gaat dan om ip-adressen en metadata van foto's, telefoonnummers van de afgelopen vijf jaar en informatie over familieleden. Tevens wordt gevraagd om biometrische data, zoals gezichtsscans en vingerafdrukken.

De Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP) heeft hiervoor een voorstel ingediend waarop het publiek de komende zestig dagen kan reageren. Wie naar de VS reist kan via de elektronische reisvergunning ESTA (Electronic System for Travel Authorization) maximaal negentig dagen aaneengesloten in de Verenigde Staten blijven. Bij de ESTA-aanvraag moet allerlei informatie worden verstrekt.

Sinds 2016 wordt reizigers ook om hun socialmedia-accounts gevraagd, maar dit was altijd optioneel. Het is niet verplicht voor reizigers om dit in te vullen. Het nieuwe voorstel maakt het verplicht voor reizigers om informatie te verstrekken over de socialmedia-accounts die ze de afgelopen vijf jaar hadden. Daarnaast zullen reizigers ook, "wanneer haalbaar", allerlei andere informatie als onderdeel van de "High Value Data Elements" op de ESTA-aanvraag moeten verstrekken.

Het gaat dan om telefoonnummers die de afgelopen vijf jaar werden gebruikt, e-mailadressen van de afgelopen tien jaar, ip-adressen en metadata van "electronically submitted" foto's, namen van familieleden, telefoonnummers die familieleden de afgelopen vijf jaar gebruikten, geboortedata van familieleden, geboorteplek van familieleden en verblijfplaats van familieleden.

Verder wordt er ook gevraagd om biometrische informatie, waarbij gezicht, vingerafdruk, dna en iris worden genoemd. Tevens willen de autoriteiten zakelijke telefoonnummers van de afgelopen vijf jaar en zakelijke e-mailadressen van de afgelopen tien jaar weten.