VS wil social media, biometrische data en e-mailadressen van toeristen

donderdag 11 december 2025, 10:44 door Redactie, 17 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 11:30

De Amerikaanse autoriteiten willen dat buitenlandse reizigers en toeristen uit tientallen landen, waaronder ook Nederland, van tevoren laten weten wat hun socialmedia-accounts zijn, welke e-mailadressen ze de afgelopen tien jaar gebruikten en nog allerlei andere informatie. Het gaat dan om ip-adressen en metadata van foto's, telefoonnummers van de afgelopen vijf jaar en informatie over familieleden. Tevens wordt gevraagd om biometrische data, zoals gezichtsscans en vingerafdrukken.

De Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP) heeft hiervoor een voorstel ingediend waarop het publiek de komende zestig dagen kan reageren. Wie naar de VS reist kan via de elektronische reisvergunning ESTA (Electronic System for Travel Authorization) maximaal negentig dagen aaneengesloten in de Verenigde Staten blijven. Bij de ESTA-aanvraag moet allerlei informatie worden verstrekt.

Sinds 2016 wordt reizigers ook om hun socialmedia-accounts gevraagd, maar dit was altijd optioneel. Het is niet verplicht voor reizigers om dit in te vullen. Het nieuwe voorstel maakt het verplicht voor reizigers om informatie te verstrekken over de socialmedia-accounts die ze de afgelopen vijf jaar hadden. Daarnaast zullen reizigers ook, "wanneer haalbaar", allerlei andere informatie als onderdeel van de "High Value Data Elements" op de ESTA-aanvraag moeten verstrekken.

Het gaat dan om telefoonnummers die de afgelopen vijf jaar werden gebruikt, e-mailadressen van de afgelopen tien jaar, ip-adressen en metadata van "electronically submitted" foto's, namen van familieleden, telefoonnummers die familieleden de afgelopen vijf jaar gebruikten, geboortedata van familieleden, geboorteplek van familieleden en verblijfplaats van familieleden.

Verder wordt er ook gevraagd om biometrische informatie, waarbij gezicht, vingerafdruk, dna en iris worden genoemd. Tevens willen de autoriteiten zakelijke telefoonnummers van de afgelopen vijf jaar en zakelijke e-mailadressen van de afgelopen tien jaar weten.

Vandaag, 10:48 door majortom - Bijgewerkt: Vandaag, 10:53
welke e-mailadressen ze de afgelopen tien jaar gebruikten
Willen ze ze echt allermaal? Ik heb er meer dan 1000 gebruikt in die tijdspanne, die ik overigens niet allemaal kan reproduceren omdat er veel wegwerp emailadressen bij zaten. Denken overheidinstanties nu echt dat iemand maar 1 of 2 email accounts heeft? Ik ging al niet meer naar de VS (vanwege verplichte afgifte vingerafdrukken), maar de informatie die ze nu vragen lijkt meer op een screening dan een visumaanvraag.

Valt me nog mee dat ze niet je bankgegevens, belastingaangiftes e.d. vragen.

Namen van familieleden, telefoonnummers die familieleden de afgelopen vijf jaar gebruikten, geboortedata van familieleden, geboorteplek van familieleden en verblijfplaats van familieleden.
Overigens heb ik wel bezwaar als een familielid informatie mbt mij gaat geven aan de USA. Hoe zit dat icm de AVG, want dat lijkt me een behoorlijk datalek.
Vandaag, 10:53 door Anoniem
Dit is de definitie van een surveillance state.
Vandaag, 10:57 door Anoniem
Lekker vlak voor het WK voetbal
Vandaag, 10:59 door Anoniem
>van tevoren laten weten wat hun socialmedia-accounts zijn
Ik heb serieus geen social media accounts, dus ik ben heel benieuwd of dat een valide antwoord is.
> welke e-mailadressen ze de afgelopen tien jaar gebruikten
dat ik dat helemaal niet meer weet joh. Zou dat ook een valide antwoord zijn?
Vandaag, 11:01 door Anoniem
Valt me nog mee dat ze niet je bankgegevens, belastingaangiftes e.d. vragen.
Dat hoeft niet. Die hebben ze al. Swift affaire... En wat er nog speelt maar wat we nog niet weten (mogen).
Namen van familieleden, telefoonnummers die familieleden de afgelopen vijf jaar gebruikten, geboortedata van familieleden, geboorteplek van familieleden en verblijfplaats van familieleden.
Overigens heb ik wel bezwaar als een familielid informatie mbt mij gaat geven aan de USA. Hoe zit dat icm de AVG, want dat lijkt me een behoorlijk datalek.[/quote]Van 80% van de familie heb ik niet meer dan een naam. En verder ook geen contact mee.

In de 80-er jaren wat de USSR de no-go zone. Nu is het de USA. Zoek het maar uit daar. Aan mij verdien je niks meer.
Vandaag, 11:02 door Anoniem
Geeft wel ook een klein inkijkje van wat hun data stofzuiger allemaal opgezogen en opgeslagen heeft en waar ze onze aangeleverde gegevens doorheen halen.
Vandaag, 11:09 door Anoniem
Verder wordt er ook gevraagd om biometrische informatie, waarbij gezicht, vingerafdruk, dna en iris worden genoemd. Tevens willen de autoriteiten zakelijke telefoonnummers van de afgelopen vijf jaar en zakelijke e-mailadressen van de afgelopen tien jaar weten.
Ze hebben toch de NSA? Laten ze dat aan die organisatie dan vragen.
Vandaag, 11:16 door Anoniem
De regering-Trump is al langer bezig om het toelatingsbeleid voor zowel toeristen als immigranten aan te scherpen. Er geldt op dit moment een inreisverbod voor inwoners van negentien landen in Afrika, het Midden-Oosten en het Caribisch gebied. Studenten die een visum voor de VS aanvragen, zijn sinds de zomer verplicht om hun accounts op sociale media op te geven en kunnen geweigerd worden om "anti-Amerikaanse" sentimenten.

https://nos.nl/artikel/2594047-vs-wil-inzage-in-sociale-media-van-buitenlandse-toeristen-ook-nederlanders

Meerdere Europese landen hebben het VS reisadvies aangepast, vanwege de buitengewoon strenge grenscontroles:

https://www.nrc.nl/nieuws/2025/12/10/vs-wil-het-opgeven-van-sociale-media-accounts-verplichten-voor-toeristen-a4915032
Vandaag, 11:21 door Anoniem
Tja mij nooit gezien in Amerika,met al dat moeilijke gedoe. De natuur is er best mooi,de gewone mensen zijn er vriendelijk zij kunnen het ook niet helpen de moeilijke immigratiedienst en of douane ,maar ik hekel wat ze allemaal over je moeten weten de immigratiedienst,het is in geen enkel land zo erg als je als toerist of werkbezoek er komt als daar om binnen te komen.
Vandaag, 11:26 door Anoniem
Wat een eindeloze Amerikaanse arrogantie naar de rest van de wereld, zeg. Wie denken ze wel dat ze zijn, met hun gaten in wegen, instortende bruggen, (institutionele) vervolging van niet-blanke mensen en niet in te dammen wijdverbreide criminaliteit, ondanks vrij baan voor de drie-letter-diensten en law enforcement?
Als toerist heb je daaro steeds minder te zoeken in een land dat in sneltreinvaart zijn eigen beschaving aan het afbeken is, inclusief dus zijn eigen toeristensector.
Vandaag, 11:42 door Anoniem
Ik zie de Amerikaanse overheid voor aan dat ze uit de verzamelde gegevens een slaatje gaan slaan en die gegevens verkopen. Dit soort geverifiëerde data is goud waard. Zie het als een speciale teoristenbelasting.
Vandaag, 11:43 door Anoniem
Door Anoniem: Wat een eindeloze Amerikaanse arrogantie naar de rest van de wereld, zeg. Wie denken ze wel dat ze zijn, met hun gaten in wegen, instortende bruggen, (institutionele) vervolging van niet-blanke mensen en niet in te dammen wijdverbreide criminaliteit, ondanks vrij baan voor de drie-letter-diensten en law enforcement?
Als toerist heb je daaro steeds minder te zoeken in een land dat in sneltreinvaart zijn eigen beschaving aan het afbeken is, inclusief dus zijn eigen toeristensector.
Instortende bruggen, gaten in de weg, positieve discriminatie, criminaliteit, dan zie ik Europa voor mij, dat is zelfs uit eerste hand.

Hier hebben wij zoveel toeristen dat er een wet er op toeziet om die te spreiden over het land.
Vandaag, 11:43 door Anoniem
Als ze geen toeristen meer willen kunnen ze dat ook gewoon zeggen hoor. Iedereen die ook maar een beetje om zijn privacy geeft zal als het goed is Amerika gaan mijden als dit geïmplementeerd gaat worden. De VS stond al niet heel hoog op mijn lijstje van vakantie landen maar gaat er nu gewoon volledig van af.
Vandaag, 11:50 door Anoniem
Door majortom:
welke e-mailadressen ze de afgelopen tien jaar gebruikten
Valt me nog mee dat ze niet je bankgegevens, belastingaangiftes e.d. vragen.
Die zijn binnenkort al bekend bij ze:
https://www.security.nl/posting/915387/Heijnen%3A+overstap+Belastingdienst+naar+M365+maakt+overheid+afhankelijker+van+VS
https://www.nrc.nl/nieuws/2025/11/25/hoe-ons-betalingsverkeer-in-amerikaanse-handen-kwam-a4913526

"want er zijn geen alternatieven meer"
Vandaag, 11:52 door Anoniem
Canada is echt een fantastisch mooi land!
Vandaag, 12:02 door _R0N_
Als je toch naar de VS moet en je er niet omheen kunt, neem een dumbphone mee en laat je normale telefoon thuis.

iets zoals ook aangeraden wordt wanneer je naar China gaat, al zijn ze daar minder streng.
Vandaag, 12:05 door Reinder
Door majortom:
welke e-mailadressen ze de afgelopen tien jaar gebruikten
Willen ze ze echt allermaal? Ik heb er meer dan 1000 gebruikt in die tijdspanne, die ik overigens niet allemaal kan reproduceren omdat er veel wegwerp emailadressen bij zaten. Denken overheidinstanties nu echt dat iemand maar 1 of 2 email accounts heeft? Ik ging al niet meer naar de VS (vanwege verplichte afgifte vingerafdrukken), maar de informatie die ze nu vragen lijkt meer op een screening dan een visumaanvraag.

Valt me nog mee dat ze niet je bankgegevens, belastingaangiftes e.d. vragen.

Namen van familieleden, telefoonnummers die familieleden de afgelopen vijf jaar gebruikten, geboortedata van familieleden, geboorteplek van familieleden en verblijfplaats van familieleden.
Overigens heb ik wel bezwaar als een familielid informatie mbt mij gaat geven aan de USA. Hoe zit dat icm de AVG, want dat lijkt me een behoorlijk datalek.


Ik denk niet dat het ze gaat om daadwerkelijk al jouw wegwerp-emailadressen omdat je een keer een inkttoner hebt besteld op 123waarommoetikverplichteenaccountmaken.nl. Ik denk dat ze analyseren hoe jij die vragen beantwoord om zo te achterhalen wat je intenties zijn. Het is een onderdeel van gedrags-analyse, niet daadwerkelijk zelf inhoudelijk heel belangrijk.

Het heeft een extra voordeel; omdat heel veel mensen dus niet de gehele en de volledige waarheid zeggen op die formulieren is het heel eenvoudig om iedereen waar de immigration and customs officer een vervelend gevoel bij heeft de toegang te weigeren. Liegen op je aanvraag is altijd direct reden voor weigering.

Ik ben ooit naar China gevlogen; in het vliegtuig kreeg ik een formulier waarop je ook een aantal zaken moest invullen. Die werden dan verzameld en over gedragen aan de Chinese douane. Een van de vragen was "religie", en we kregen daarbij de waarschuwing van de reisleider dat we vooral "christelijk" moesten invullen, want de Chinese douane denkt heel eenvoudig: Je komt uit Europa, ergo je bent christen, klaar. Elke afwijking, of het nu "moslim" of "atheist" was, was een "afwijking", een "anomalie", en reden voor grondig onderzoek en mogelijk gewoon domweg weigeren. Uit Europa kwamen immers alleen en uitsluitend christenen, andere smaken zijn er niet. Dit, wat de US nu doet, is net zoiets. Ze willen je triggeren om afwijkingen of patronen te herkennen die ze gebruiken voor selectie.
