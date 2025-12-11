Android-ransomware vergrendelt telefoons voor losgeld

Onderzoekers hebben ransomware ontdekt die Androidtelefoons vergrendelt en vervolgens dreigt de bestanden van de gebruiker te wissen als die geen losgeld betaalt. Dat laat securitybedrijf Zimperium in een analyse weten. De DroidLock-ransomware wordt verspreid via phishingsites en heeft het voorzien op Spaanse Androidgebruikers, aldus de onderzoekers.

Op screenshots die Zimperium deelde is te zien hoe de malware zich voordoet als een applicatie van telecomprovider Orange. De besmetting start met een "dropper", een applicatie die na door de gebruiker te zijn geïnstalleerd de uiteindelijke malware downloadt. Daarbij vraagt de malware aan slachtoffers om de "admin permission" en "accessibility services permission". Met deze permissies heeft de malware volledige controle over de telefoon.

Zo kan DroidLock aanwezige data wissen, de telefoon vergrendelen en de pincode, wachtwoord of biometrische informatie van de gebruiker wijzigen, waardoor gebruikers geen toegang meer tot het apparaat hebben. De malware blijkt ook het slachtoffer via de microfoon te kunnen afluisteren en schermopnames te kunnen maken, waarbij de data vervolgens naar de aanvallers wordt gestuurd. Tevens kan DroidLock data van het clipboard stelen, alsmede sms-berichten en ontgrendelpatronen.

Het meest opvallende aan DroidLock is de optie om de telefoon te vergrendelen. Aanvallers kunnen de malware een "ransomware commando" geven, waarbij het toestel wordt vergrendeld. Vervolgens krijgt het slachtoffer een melding te zien dat er contact met de aanvallers moet worden opgenomen of anders zijn bestanden worden gewist. De onderzoekers merken op dat de DroidLock-malware geen bestanden kan versleutelen, maar wel het toestel kan wissen.