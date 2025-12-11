Kamer wil opheldering over sociale mediacontroles Amerikaanse overheid

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over de sociale mediacontroles die de Amerikaanse overheid wil gaan uitvoeren. De Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP) wil dat buitenlandse reizigers en toeristen bij het aanvragen van een ESTA-reisvergunning aangeven welke socialmedia-accounts ze de afgelopen jaren hadden. Ook wordt gevraagd naar e-mailadressen, telefoonnummers, informatie over familieleden en biometrische data.

De aangekondigde plannen zijn reden voor GroenLinks-PvdA om vandaag opheldering aan minister Van Weel te vragen. "Wat zijn de redenen dat de Amerikaanse autoriteiten deze controles willen uitvoeren? Vindt u deze redenen legitiem? Zo ja, waarom?", wil Kamerlid Piri weten. Minister Van Weel moet ook duidelijk maken of persoonsgegevens zoals dna en irisscans van Nederlandse staatsburgers veilig zijn in de handen van de Amerikaanse autoriteiten.

"Denkt u dat het proportioneel is om van Nederlandse staatsburgers te eisen dna en irisscans af te laten nemen voorafgaand aan een vakantie naar de Verenigde Staten? Zo ja, waarom?", wil Piri verder weten. Ze vraagt ook of de minister de aangekondigde controles wenselijk vindt en als dit niet zo is, hij bereid is zijn zorgen bij de Amerikaanse autoriteiten kenbaar te maken. Tevens moet Van Weel laten weten hoeveel Nederlanders op basis van hun socialmedia-activiteiten toegang tot de VS zijn geweigerd en of hij bereid is om in Europees verband tegen het aangekondigde beleid op te trekken. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.