Amerikaanse senator: Ring-camera met gezichtsherkenning is privacynachtmerrie

De Amerikaanse senator Edward Markey heeft de beslissing van Ring om deurbelcamera's in de Verenigde Staten te voorzien van gezichtsherkenning een "privacynachtmerrie" genoemd. Via de "Familiar Faces” optie kunnen Ring-gebruikers mensen taggen, zodat die in de toekomst door de camera worden herkend. Wanneer ingeschakeld zal de deurbelcamera de gezichten van alle voorbijgangers scannen om deze bekenden vervolgens te herkennen.

Amazon heeft aangegeven dat het de biometrische informatie die via de camera wordt verkregen zes maanden kan bewaren. De feature wordt deze maand in de Verenigde Staten uitgerold en staat standaard uitgeschakeld. Senator Markey stuurde een open brief naar Amazon-ceo Andrew Jassy om de plannen voor het integreren van gezichtsherkenning in Ring-deurbelcamera's te stoppen.

"Deze aankondiging vormt een ernstige uitbreiding van surveillancetechnologie, en zorgt voor nieuwe privacy- en burgerrechtenrisico's. Amerikanen zouden niet bang moeten te zijn om te worden gevolgd en gefilmd terwijl ze het huis van een vriend bezoeken of langs de buren wandelen", aldus de senator. Die heeft inmiddels antwoord van Amazon op zijn brief ontvangen en is daar niet over te spreken. "Ondanks mijn waarschuwingen heeft Amazon een nieuwe privacynachtmerrie op de Amerikaanse bevolking losgelaten, door gezichtsherkenning voor Ring-deurbelcamera's zonder betekenisvolle privacybescherming uit te brengen."

Volgens de senator is het toevoegen van gezichtsherkenning aan deurbelcamera's een grote stap richting een dystopische toekomst waar Amerikaanse burgers hun huis niet kunnen verlaten zonder te worden gevolgd en gesurveilleerd. "Door deze feature tijdens de feestdagen uit te brengen, dwingt Amazon bezorgers, waaronder de eigen chauffeurs, om elke keer dat ze een pakketje bezorgen hun biometrische data te overhandigen. Deze roekeloze uitbreiding van gezichtsherkenningstechnologie is geen innovatie, het is een privacycrisis."

Markey merkt op dat de "robuuste privacybescherming" die Ring noemt alleen voor eigenaren geldt, en niet voor voorbijgangers van wie het gezicht wordt gescand. Zij kunnen geen toestemming voor de gezichtsscan geven en hebben geen controle over de verzamelde biometrische data. Ook biedt Ring geen uitleg hoe het toestemming verkrijgt van personen die aan gezichtsherkenning worden onderworpen, behalve dan de instructie dat de camera-eigenaar aan lokale wetgeving moet voldoen.

Verder blijkt dat meer dan 2700 Amerikaanse politiekorpsen gebruikmaken van de "Neighbors Public Safety Service". De Neighbors-app die Ring biedt laat gebruikers waarschuwingen versturen voor situaties in hun buurt en hierop reageren. Amerikaanse politiekorpsen kunnen in het geval van een misdrijf gebruikers van de app in de buurt van het plaats delict om beelden van hun deurbelcamera vragen. Het is vervolgens aan gebruikers om hun camerabeelden te delen.