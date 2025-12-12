Notepad++ dicht lek dat aanvaller malafide updates laat verspreiden

De populaire editor Notepad++ heeft een kwetsbaarheid verholpen die het mogelijk maakt voor aanvallers om malafide updates onder gebruikers van de software te verspreiden. Onderzoekers lieten recentelijk weten dat het beveiligingslek actief is gebruikt voor het aanvallen van organisaties. De ontwikkelaar van Notepad++ deed naar aanleiding van de meldingen onderzoek wat leidde tot de ontdekking van een kwetsbaarheid.
Het beveiligingslek bevindt zich in de manier waarop de updater van Notepad++ de integriteit en authenticiteit van het gedownloade updatebestand controleert. In het geval een aanvaller het netwerkverkeer tussen gebruikers van Notepad++ en de updateservers van Notepad++ kan onderscheppen, is het mogelijk om de updater een malafide bestand te laten downloaden en uitvoeren, in plaats van een legitieme update.
Met de release van Notepad++ 8.8.9 zijn er beveiligingsmaatregelen aan Notepad++ en de updater toegevoegd om de digitale handtekening en het certificaat van gedownloade bestanden tijdens het updateproces beter te verifiëren. Als de verificatie mislukt wordt de update niet geïnstalleerd. Hoe aanvallers het verkeer bij de gerapporteerde incidenten konden kapen wordt nog onderzocht. De ontwikkelaar zegt met meer informatie te komen zodra dit bekend is.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.