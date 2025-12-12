Belastingdienst stapt volgend jaar over op Microsoft365

De Belastingdienst maakt volgend jaar de fel bekritiseerde overstap naar Microsoft 365. Ook neemt de fiscus AI-toepassingen in productie, zo staat in het Jaarplan 2026. "In 2026 werken we verder aan het op orde brengen en houden van de basis, met als belangrijkste speerpunten: het beschrijven, beheersen, (door)ontwikkelen en slimmer organiseren van werkprocessen, het professionaliseren van gegevensmanagement en informatiehuishouding, en het moderniseren van het ICT-landschap", zo stelt de fiscus in het Jaarplan.

Eén van de hoofdstukken in het Jaarplan gaat over het moderniseren van de ICT. "Het moderniseren van ons ICT-landschap is een continu proces. Technologie die vandaag nog state-of-the-art is, kan over enkele jaren verouderd en incourant geworden zijn. We blijven daaraan regulier aandacht besteden om achterstallig onderhoud te voorkomen." Als één van de onderdelen van deze modernisering wordt de overstap naar Microsoft365 genoemd. "We moderniseren in 2026 de digitale werkplekken van onze medewerkers door over te stappen naar Microsoft365.

Het Jaarplan bevat verder geen enkele vermelding over de migratie. De afgelopen weken reageerden politici en beveiligingsexperts verbolgen over de beslissing van de fiscus om voor Microsoft te kiezen en hiermee door te gaan. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat de migratie niet plaatsvindt. Demissionair staatssecretaris Heijnen van Financiën liet eerder weten dat erop dit moment en binnen afzienbare termijn geen geschikt alternatief beschikbaar is voor de huidige situatie waarin de Belastingdienst zich bevindt, en de fiscus zodoende wel voor Microsoft moet kiezen.

"Juist omdat in het verleden de basis niet op orde was, is het op orde brengen én houden hiervan nu één van de belangrijkste prioriteiten van de Belastingdienst. Zoals u weet komt de Belastingdienst van ver. In het verleden heeft een opeenstapeling van achterstallig onderhoud geleid tot een verouderd ICT-landschap", schrijft Heijnen in een brief over het Jaarplan aan de Tweede Kamer.

AI-toepassingen

In het Jaarplan laat de fiscus ook weten dat het volgend jaar AI-toepassingen in productie gaat nemen. "Met behulp van AI worden werkinstructies omgezet in praktische ondersteuning per fiscaal werkproces. Daardoor zijn medewerkers sneller ingewerkt, werken zij productiever en kennis blijft beter behouden bij uitstroom", aldus het Jaarplan. Volgens de fiscus is dit jaar een eerste fundament voor het gebruik van AI gelegd, met onder andere AI-geletterdheid.

"In 2026 bouwen we verder door AI-toepassingen in productie te nemen en risicogewogen keuzes te maken bij de inkoop van AI." Verder zegt de Belastingdienst het bewustzijn en kennisniveau over de kansen en risico’s van AI bij de medewerkers te vergroten. Welke toepassingen precies in gebruik zullen worden genomen laat het Jaarplan niet weten.