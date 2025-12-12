NCSC: geen misbruik van Notepad++-lek in Nederland waargenomen

Voor zover bekend is er in Nederland geen misbruik gemaakt van een kwetsbaarheid in Notepad++, waardoor aanvallers malafide updates onder gebruikers van de populaire editor kunnen verspreiden. Dat laat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) vandaag weten. Notepad++ wordt door veel softwareontwikkelaars gebruikt. Begin december waarschuwde een beveiligingsonderzoeker dat een kwetsbaarheid in de updatefunctie van de software mogelijk was gebruikt om malafide updates onder gebruikers te verspreiden.
De ontwikkelaar van de software kwam deze week met een nieuwe versie waarin een beveiligingslek is verholpen dat aanvallers malafide updates laat verspreiden. Voorwaarde voor een dergelijke aanval is wel dat de aanvaller het verkeer tussen de gebruiker en updateserver van Notepad++ kan manipuleren. "Gezien de aard van de kwetsbaarheid ligt breed misbruik hiervan niet voor de hand. De beperkte gevallen waarin het misbruik, voor zover bekend, heeft plaatsgevonden en de uitzonderlijke positie die het vereist om daadwerkelijk misbruik van de kwetsbaarheid te kunnen maken versterken dit beeld", stelt het NCSC.
De overheidsinstantie benadrukt dat op dit moment alleen organisaties met belangen in Oost-Azië slachtoffer zijn geworden. Het NCSC zegt vooralsnog geen aanwijzingen te hebben dat ook in Nederland actief misbruik heeft plaatsgevonden. Er zijn verschillende stappen die organisaties kunnen nemen om te controleren of hun installaties van Notepad++ zijn gecompromitteerd. Nederlandse organisaties die via het beveiligingslek zijn aangevallen worden door het NCSC verzocht contact op te nemen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.