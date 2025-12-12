Kabinet akkoord met plan voor soevereine digitale overheid

Het demissionaire kabinet is vandaag akkoord gegaan met een plan dat voor een autonome en soevereine digitale overheid moet zorgen. Zo wordt het cloudbeleid aangepast en is het de bedoeling dat de it-inkoop van de overheid wordt gebundeld. Daarnaast wordt er ingezet op het verhogen van kennis. Dat laat het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht weten.
"Digitale autonomie betekent dat de overheid kan kiezen welke technologie we gebruiken en dat we kunnen overstappen als een leverancier uitvalt of niet aan eisen voldoet. Ook moet de overheid voldoende kennis in huis hebben om grip te houden op eigen ICT-systemen", aldus het persbericht. Het kabinet wil onder andere het cloudbeleid aanpassen en overheidsdata onder Europees recht opslaan. Tevens is het de bedoeling om de it-inkoop te bundelen. Het kabinet denkt op deze manier betere voorwaarden bij leveranciers te kunnen afdwingen.
Verder zegt het kabinet in te willen zetten op open standaarden en open source om zo vendor lock-ins te voorkomen. Ook wordt gepleit voor het investeren in "digitaal vakmanschap" om kennis en capaciteit te vergroten en in Europees verband samen te werken aan Europese alternatieven voor Amerikaanse techdiensten. In de besluitenlijst van de ministerraad wordt gemeld dat de "Visie Digitale autonomie en soevereiniteit van de overheid", zoals het plan wordt genoemd, gekoppeld is aan de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.
