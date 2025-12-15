Duitse overheid vergelijkt twaalf e-mailclients op het gebied van security

De Duitse overheid heeft twaalf e-mailclients op het gebied van security met elkaar vergeleken en ook advies gegeven waar bij het maken van een keuze naar gekeken moet worden. Volgens het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, verwerken e-mailclients vaak zeer gevoelige informatie en is het daarom belangrijk een programma te kiezen dat deze data goed beschermt.
Voor de vergelijking werd naar verschillende aspecten gekeken, zoals of de broncode open source is of niet, of de optie voor end-to-end versleutelde e-mail wordt aangeboden, het eenvoudig is om berichten in plain text weer te geven, of er een spam- en phishingfilter zit ingebouwd, waar e-mail wordt opgeslagen en het scannen van bijlagen. De vergelijking van het BSI bevat geen score, er wordt alleen weergegeven of een e-mailclient de betreffende functionaliteit biedt of niet.
De Duitse overheidsinstantie stelt dat bij de keuze voor een e-mailclient er aan een aantal zaken extra aandacht moet worden gegeven. Zo moet een client standaard externe content, zoals embedded afbeeldingen of trackingpixels, blokkeren. Daarnaast moet het eenvoudig zijn om plain text weergave in te schakelen en moeten inloggegevens voor e-mailaccounts versleuteld door de client worden opgeslagen.
"E-mailclients bevatten al onze correspondentie, privéberichten, belangrijke facturen, maar ook foto's, contracten en afspraken. Aanbieders van e-mailclients moeten daarom hun verantwoordelijkheid nakomen om alles te doen wat technisch mogelijk is om de data van hun klanten te beschermen", zegt Caroline Krohn van het BSI. Voor de vergelijking werden Apple Mail, Betterbird, Blue Mail, eM Client, Gmail, KMail, Mailbird, Outlook (new), Proton Mail, Spark Mail, Thunderbird en Tuta Mail met elkaar vergekelen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.