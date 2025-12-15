Duitse overheid vergelijkt twaalf e-mailclients op het gebied van security

De Duitse overheid heeft twaalf e-mailclients op het gebied van security met elkaar vergeleken en ook advies gegeven waar bij het maken van een keuze naar gekeken moet worden. Volgens het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, verwerken e-mailclients vaak zeer gevoelige informatie en is het daarom belangrijk een programma te kiezen dat deze data goed beschermt.

Voor de vergelijking werd naar verschillende aspecten gekeken, zoals of de broncode open source is of niet, of de optie voor end-to-end versleutelde e-mail wordt aangeboden, het eenvoudig is om berichten in plain text weer te geven, of er een spam- en phishingfilter zit ingebouwd, waar e-mail wordt opgeslagen en het scannen van bijlagen. De vergelijking van het BSI bevat geen score, er wordt alleen weergegeven of een e-mailclient de betreffende functionaliteit biedt of niet.

De Duitse overheidsinstantie stelt dat bij de keuze voor een e-mailclient er aan een aantal zaken extra aandacht moet worden gegeven. Zo moet een client standaard externe content, zoals embedded afbeeldingen of trackingpixels, blokkeren. Daarnaast moet het eenvoudig zijn om plain text weergave in te schakelen en moeten inloggegevens voor e-mailaccounts versleuteld door de client worden opgeslagen.

"E-mailclients bevatten al onze correspondentie, privéberichten, belangrijke facturen, maar ook foto's, contracten en afspraken. Aanbieders van e-mailclients moeten daarom hun verantwoordelijkheid nakomen om alles te doen wat technisch mogelijk is om de data van hun klanten te beschermen", zegt Caroline Krohn van het BSI. Voor de vergelijking werden Apple Mail, Betterbird, Blue Mail, eM Client, Gmail, KMail, Mailbird, Outlook (new), Proton Mail, Spark Mail, Thunderbird en Tuta Mail met elkaar vergekelen.