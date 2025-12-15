Fabrikant van fotocabines lekt online opgeslagen foto's van klanten

Een fabrikant van fotocabines lekt foto's van klanten die online worden opgeslagen. Het bedrijf is enkele weken geleden gewaarschuwd, maar het probleem is nog altijd niet verholpen, zo meldt TechCrunch. De fotocabines van Hama Film kunnen gemaakte foto's meteen printen, als ook op de servers van het bedrijf opslaan. Daar zijn ze eenvoudig te vinden, aldus een beveiligingsonderzoeker die TechCrunch tipte.

De onderzoeker stelt dat Hama Film in eerste instantie gemaakte en opgeslagen foto's na twee tot drie weken verwijderde. Na te zijn ingelicht worden de foto's na 24 uur verwijderd, maar het probleem is nog altijd aanwezig. Een aanvaller zou zodoende dagelijks nieuwe foto's kunnen stelen. Om wat voor soort kwetsbaarheid het precies gaat wil TechCrunch niet zeggen, aangezien het probleem niet is opgelost. Wel stelt de website dat de oorzaak ligt in het niet nemen van basale beveiligingsmaatregelen.