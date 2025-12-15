Japanse bierbrouwer Asahi nog altijd niet hersteld van ransomware-aanval

De Japanse bierbrouwer Asahi is nog altijd niet hersteld van de ransomware-aanval waar het in september door werd getroffen. Ceo Atsushi Katsuki verwacht dat de meeste systemen in februari pas zijn hersteld, zo laat hij tegenover Bloomberg weten. Asahi maakte eind september bekend dat het slachtoffer was geworden van een cyberaanval, waarvan het later bevestigde dat het om een ransomware-aanval ging.

Vanwege de aanval kwamen de productie en distributie stil te liggen, waardoor Japanse supermarkten een tekort aan Asahi-bier vreesden. Daarnaast bleek dat bij de aanval de persoonlijke gegevens van 1,9 miljoen mensen waren gestolen. In november nam de verkoop van bier en alcohol door Asahi met twintig procent af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vanwege de aanval laten de jaarresultaten van de bierbrouwer al meer dan vijftig dagen op zich wachten.

Katsuki overweegt een nieuw cybersecurity team op te richten, zo zegt hij in een interview met Bloomberg. De bierbrouwer liet eerder al weten dat het bezig is om de cybersecurity aan te scherpen. Asahi heeft inmiddels het gebruik van vpn's door personeel verboden, aldus Bloomberg. "We dachten dat we voldoende maatregelen hadden genomen, maar die werden eenvoudig doorbroken. Het deed me beseffen dat er geen limiet is aan de voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden", laat Katsuki weten. Hoe de ransomware-aanval op Asahi mogelijk was is niet bekendgemaakt.