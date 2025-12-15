'Browsers van auto's, tablets en e-readers missen vaak beveiligingsupdates'

Browsers van auto's, tablets, e-readers en andere apparaten missen vaak beveiligingsupdates, waardoor gebruikers risico op aanvallen lopen, zo stellen onderzoekers van de KU Leuven op basis van onderzoek. De onderzoekers ontwikkelden een test waarmee mensen zelf kunnen kijken welke versie van de browser op hun toestel is geïnstalleerd. Er werden in een eerste fase 53 verschillende producten getest, van tablets en e-readers, tot smart-tv’s, spelcomputers en infotainmentsystemen van auto’s.

"Browsers op toestellen zoals tablets, spelconsoles en smart tv’s lijken vaak sterk op de Chrome of Firefox op je computer of smartphone", zegt wetenschapper Gertjan Franken. "Het verschil is dat browsers op computers en smartphones minstens maandelijks automatisch worden bijgewerkt met broodnodige beveiligingsupdates, terwijl browsers op die andere toestellen dat vaak niet doen. Hierdoor lopen gebruikers een verhoogd risico op digitale aanvallen."

Volgens de onderzoekers blijkt uit het onderzoek dat de browser die standaard wordt meegeleverd al verouderd is. In sommige gevallen liepen de geinstalleerde browsers drie jaar achter op de meest recente browserversie. De onderzoekers stellen dat fabrikanten niet transparant zijn en zelfs misleidende informatie geven. Zo liet het onderzoek zien dat sommige fabrikanten, die gratis beveiligingsupdates voor hun toestel adverteerden, de browser niet van beveiligingsupdates voorzagen.

"Het grote probleem is niet dat deze browsers slechte beveiliging hebben. Het probleem is dat ze geen updates ondergaan. Net dat onderhoud is nodig om gebruikers te beschermen tegen nieuwe risico’s en beveiligingslekken", aldus hoogleraar computerwetenschappen Lieven Desmet. De onderzoekers roepen fabrikanten op om niet alleen aandacht te besteden aan vormgeving en gebruiksgemak, maar ook aan structurele updates en transparantie over beveiliging. Het onderzoek zal verder worden doorgezet.