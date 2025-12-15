Amerikaan bekent credential stuffing-aanval op goksite DraftKings

Een 21-jarige Amerikaanse man heeft bekend dat hij in 2022 een credential stuffing-aanval op goksite DraftKings heeft uitgevoerd, waarbij zo'n 60.000 accounts via hergebruikte wachtwoorden werden gehackt. De gehackte accounts werden vervolgens voor een paar dollar per stuk op internet te koop aangeboden.
Bij een credential stuffing-aanval worden eerder gelekte e-mailadressen en wachtwoorden gebruikt om op geautomatiseerde wijze toegang tot accounts te krijgen. Aanvallers kijken of ze met inloggegevens die bij website A zijn gestolen ook op website B kunnen inloggen. De aanval is alleen mogelijk wanneer gebruikers hun wachtwoorden hergebruiken en bedrijven geen maatregelen tegen geautomatiseerde aanvallen nemen.
Via de aanval die eind 2022 plaatsvond werd er toegang tot zo'n 60.000 accounts verkregen. Vervolgens werd van zo'n 1600 gebruikers het geld buitgemaakt dat deze gebruikers in hun account hadden. Het ging om een bedrag van zo'n 600.000 dollar. De gecompromitteerde DraftKings-accounts werden op verschillende websites te koop aangeboden.
De FBI wist toegang tot chats van de verdachte te krijgen, waarin die opmerkt dat de autoriteiten een onderzoek naar de aanval zijn gestart. De Amerikaan werd begin vorig jaar door de autoriteiten aangehouden. Hij heeft bekend schuldig te zijn aan samenzwering tot computervredebreuk, waarop een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar staat. De rechter zal op 10 april volgend jaar vonnis wijzen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.