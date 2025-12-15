Van Marum: meerdere onderzoeken naar Amerikaanse overname Solvinity

Er lopen meerdere onderzoeken van de overheid naar de Amerikaanse overname van cloudbedrijf Solvinity. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer zal binnenkort met het kabinet over de overname debatteren. De aangekondigde overname zorgde onder andere in de politiek voor de nodige ophef en leidde tot Kamervragen van verschillende partijen. Zo draait DigiD bij Solvinity. Experts waarschuwen dat straks gegevens van Nederlandse burgers in Amerikaanse handen kunnen komen.

"Momenteel is sprake van een concentratietoets van de beoogde overname door de toezichthouder ACM", stelt Van Marum. "Nederland hanteert daarnaast een stelsel van investeringstoetsingen gericht op het mitigeren van risico’s voor de nationale veiligheid. Mocht de beoogde overname onder het bereik van de investeringstoetsing vallen zal het reguliere, zorgvuldige proces daartoe gevolgd worden."

De staatssecretaris laat verder weten dat naast de onderzoeken van de wettelijke toezichthouders, onder zijn regie onderzoek wordt gedaan naar de operationele, juridische en contractuele gevolgen van de voorgenomen overname. "Als dit onderzoek naar de gevolgen van de beoogde overname een onacceptabel risico laat zien, worden passende maatregelen genomen."

Van Marum merkt op dat de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT) het recht geven om onderliggende overeenkomsten te ontbinden in het geval van een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de activiteiten van de opdrachtnemer. De landsadvocaat onderzoekt op dit moment of de ARBIT of een vergelijkbare regeling onderdeel uitmaken van de overheidscontracten met Solvinity.

Afsluitend meldt de staatssecretaris dat de overheid in contact is met Solvinity en Kyndryl over het nemen van maatregelen zodat de overheid de diensten van het bedrijf blijft gebruiken. "Deze gesprekken worden de komende periode geïntensiveerd", aldus Van Marum. De bewindsman voegt toe dat de betrokken overheden gezamenlijk tegen Solvinity en Kyndryl optreden om hen te wijzen op hun verplichtingen. De staatssecretaris laat niet in de brief weten wanneer het debat met de Kamer plaatsvindt.