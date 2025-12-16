SoundCloud lekt persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers

Muziekdienst SoundCloud heeft de persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers gelekt, zo heeft het zelf bekendgemaakt. Aanvallers wisten in te breken op een systeem van het bedrijf en konden vervolgens van twintig procent van alle SoundCloud-gebruikers data stelen. SoundCloud zou tussen de 140 en 175 miljoen gebruikers hebben. De buitgemaakte data bestaat uit e-mailadressen en openbare profielinformatie. Hoe de aanvallers toegang tot het "ancillary service dashboard" wisten te krijgen is niet bekendgemaakt.

SoundCloud stelt verder dat het na ontdekking van de hack werd getroffen door verschillende denial of service-aanvallen, die ervoor zorgden dat de webversie van SoundCloud tijdelijk niet beschikbaar was. Daarnaast voerde SoundCloud verschillende configuratie-aanpassingen door die ervoor zorgden dat gebruikers niet meer via een vpn verbinding met de muziekdienst konden maken.

Voordat SoundCloud het datalek bekendmaakte lieten gebruikers de afgelopen dagen al weten dat ze via een vpn geen toegang meer tot de muziekdienst hadden, waardoor werd aangenomen dat SoundCloud gebruikers met een vpn-verbinding blokkeerde. SoundCloud zegt daarover dat het bezig is om de vpn-gerelateerde toegangsproblemen op te lossen.