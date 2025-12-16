Overheid lanceert ‘Phishkraam’ als onderdeel van campagne over phishing

De overheid heeft een 'Phishkraam' gelanceerd die Nederlanders bewust over phishing moet maken. De Phishkraam, die onderdeel is van de preventiecampagne 'Laat je niet interneppen', staat vandaag met een echte viskraam op de Binnenrotte markt in Rotterdam. Marktbezoekers kunnen uit een ‘phishmenu’ allerlei nepberichten kiezen en die naar bekenden sturen.

Ontvangers die op de link klikken worden doorgestuurd naar veiliginternetten.nl en krijgen daar de melding 'Je bent door iemand beetgenomen’, gevolgd door tips over het voorkomen van phishing. Naast de fysieke Phishkraam is ook de website Phishkraam.nl gelanceerd. Daar kunnen mensen uit zestien verschillende nepberichten kiezen om naar bekenden te sturen of deze berichten verder aanpassen.

De voorbeeld phishingberichten gaan onder andere over het snel overmaken van geld, het delen van wachtwoorden of het versturen van privacygevoelige informatie. Om het bericht te versturen kan er gekozen worden uit e-mail, WhatsApp of de mogelijkheid het phishingbericht te kopiëren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een webkoppeling en hoeven gebruikers geen gegevens op de website van de Phishkraam in te voeren.

"Met de Phishkraam ervaar je aan de ene kant hoe eenvoudig het is om razendsnel een misleidend berichtje te sturen en, aan de andere kant, hoe verleidelijk het is om erop te reageren", zegt demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid. "Dit veilige sociale experiment laat zien welke psychologische trucs criminelen gebruiken. Je stapt even in hun schoenen, waardoor je het in de toekomst sneller herkent en niet in de val loopt. Deze ervaring zorgt er hopelijk voor dat minder mensen misleid worden."