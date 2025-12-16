Texas klaagt fabrikanten smart-tv's aan voor illegaal verzamelen kijkgedrag

De Amerikaanse staat Texas heeft vijf fabrikanten van smart-tv's aangeklaagd voor het illegaal verzamelen van het kijkgedrag van gebruikers. Het gaat om Sony, Samsung, LG, Hisense en TCL. Volgens procureur-generaal Ken Paxton hebben de tv-fabrikanten via Automated Content Recognition (“ACR”) technologie onrechtmatig persoonlijke gegevens verzameld. In de aanklacht wordt zelfs gesproken over "ACR-massasurveillanceprogramma's".

"ACR is eenvoudig uitgelegd een ongenode, onzichtbare digitale indringer. Deze software kan elke 500 milliseconden screenshots maken van wat de televisie van een gebruiker laat zien, het kijkgedrag in real-time monitoren, en informatie naar het bedrijf terugsturen zonder dat de gebruiker dit weet of hier toestemming voor heeft gegeven", aldus de Texaanse autoriteiten. Die voegen toe dat de verzamelde informatie vervolgens wordt verkocht en gebruikt voor gerichte advertenties.

"Deze technologie brengt de privacy en gevoelige informatie van gebruikers in gevaar, zoals wachtwoorden, bankgegevens en andere persoonlijke informatie", zo laten de autoriteiten verder weten. Volgens Paxton is de werkwijze van de fabrikanten een inbreuk, misleidend en onrechtmatig. "Het fundamentele recht op privacy zal worden beschermd in Texas, omdat het hebben van een televisie niet betekent dat je je persoonlijke informatie aan Big Tech of buitenlandse vijanden moet overhandigen."

In de aanklacht tegen de tv-fabrikanten stelt de procureur-generaal dat de bedrijven stiekem monitoren wat hun klanten kijken. "Dit is geen fout of neveneffect, het is opzettelijk." Volgens de aanklacht verzamelen de fabrikanten de data en maken profielen gebaseerd op het kijkgedrag van gebruikers, om die vervolgens voor geld te verkopen. Gebruikers hebben echter nooit toestemming voor deze "watchware" gegeven, zo laat de procureur-generaal verder weten.

"Wanneer gezinnen een televisie kopen, verwachten ze niet dat ze erdoor worden bespioneerd. Ze verwachten niet dat hun kijkgedrag wordt verpakt en geveild onder adverteerders", gaat de aanklacht verder. De fabrikanten zouden gebruikers echter misleiden om ACR in te schakelen en de uitleg van wat dit inhoudt in moeilijk juridisch leesbare tekst verbergen. Paxton wil dat de fabrikanten worden veroordeeld tot boetes en gedwongen worden hun werkwijze aan te passen en voortaan uitdrukkelijke, geïnformeerde toestemming van gebruikers krijgen voordat ze persoonlijke gegevens verzamelen.