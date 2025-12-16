AP waarschuwt dat TikTok persoonlijke gegevens naar China blijft sturen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt dat TikTok persoonlijke gegevens van gebruikers naar China blijft sturen. De privacytoezichthouder roept gebruikers en organisaties op om na te denken of zij gebruik willen blijven maken van TikTok en andere diensten die persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU, waarbij publieke organisaties een voorbeeldfunctie hebben, aldus de AP.

De Europese privacytoezichthouders hadden eerder bepaald dat het doorgeven van persoonlijke gegevens door TikTok naar servers in China onrechtmatig en in strijd met de AVG is. TikTok heeft het besluit aangevochten en blijft in de tussentijd doorgaan met het doorsturen van persoonsgegevens naar China. Wel laat het platform sinds vandaag een waarschuwing aan gebruikers zien over wat het met de data doet.

"TikTok verzamelt en gebruikt veel persoonsgegevens, zoals klikgedrag, locatiegegevens, contactinformatie en soms ook financiële gegevens. Vooral jongeren zijn zich vaak onvoldoende bewust van deze dataverzameling en de risico’s daarvan", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "In Europa gelden duidelijke regels die mensen zeggenschap geven over hun gegevens; buiten de EU, zoals in China, gelden die regels niet op dezelfde manier. Gebruikers hebben dan vaak weinig controle over wat er met hun gegevens gebeurt. Wij vinden dat mensen en organisaties zich serieus moeten afvragen of zij dit willen accepteren."

De Autoriteit Persoonsgegevens roept gebruikers op om de melding en de privacyverklaring van TikTok goed door te lezen. Tevens wordt aangeraden om de privacy-instellingen te controleren, zoals welke toegang TikTok heeft tot camera, microfoon, contacten of locatie. "Bepaal of u TikTok onder deze omstandigheden wilt blijven gebruiken. Zo niet, dan kunt u de app (tijdelijk) verwijderen of uw account deactiveren", aldus het advies van de toezichthouder. Die stelt verder dat TikTok-gebruikers via het platform geen gevoelige informatie moeten delen.

Organisaties worden opgeroepen om de risico's van het gebruik van TikTok door bijvoorbeeld een data protection impact assessment (DPIA) in kaart te brengen. Daarbij moet worden meegenomen dat de Europese privacytoezichthouders de doorgifte door TikTok als onrechtmatig hebben beoordeeld. "Bepaal of het verantwoord is om TikTok te blijven gebruiken. (Semi-)publieke organisaties hebben hierbij een voorbeeldfunctie. Overheden die het platform gebruiken, geven de indruk dat dat zonder problemen kan", zo stelt de AP.