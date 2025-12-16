'Tankstations maken zonder toestemming gezichtsscan van sigarettenkopers'

Tankstations maken zonder toestemming en medeweten gezichtsscans van sigarettenkopers. De beelden worden vervolgens door AI-software geanalyseerd om zo te bepalen of de koper volwassen is of niet. Dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant gaat het om tientallen tankstations van Esso. Sinds 1 oktober wordt van iedereen die in een tankstation sigaretten koopt de leeftijd gecontroleerd.

Tankstations kunnen hiervoor het identiteitsbewijs van de koper fysiek controleren of van digitale apparatuur gebruikmaken. De Telegraaf meldt dat veel pompstations voor digitale apparatuur kiezen omdat medewerkers het ongemakkelijk vinden om mensen om hun identiteitsbewijs te vragen. Het gebruik van de apparatuur zou echter niet altijd volgens de regels van de AVG plaatsvinden.

Zo maken tientallen tankstations van Esso gebruik van systemen die een gezichtsscan van sigarettenkopers uitvoeren, zonder dat die daarvoor toestemming hebben gegeven of hierover zijn geïnformeerd. De systemen laten AI-software de gemaakte gezichtsscan analyseren om te bepalen of de koper oud genoeg is of niet. Een juriste stelt tegenover de krant dat mensen altijd moeten worden geïnformeerd als hun persoonsgegevens worden verwerkt. "Die scan is een verwerking."

Brancheorganisatie Bovag stelt dat er geen data van mensen wordt opgeslagen, maar volgens de juriste is het belangrijk om te weten waar de data tijdelijk naartoe gaat. "Blijven die enkel binnen een Esso-systeem of worden die met de softwareleverancier gedeeld? En voldoet dat wel aan de AVG?" De Bovag zegt de zorgen rond de AVG te begrijpen. "We gaan ervan uit dat het binnen de wet kan en dat de eigenaren zich aan de regels houden, maar dat gaan we even goed uitzoeken. Dat kost tijd."