Nieuws
image

'Tankstations maken zonder toestemming gezichtsscan van sigarettenkopers'

dinsdag 16 december 2025, 16:04 door Redactie, 2 reacties

Tankstations maken zonder toestemming en medeweten gezichtsscans van sigarettenkopers. De beelden worden vervolgens door AI-software geanalyseerd om zo te bepalen of de koper volwassen is of niet. Dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant gaat het om tientallen tankstations van Esso. Sinds 1 oktober wordt van iedereen die in een tankstation sigaretten koopt de leeftijd gecontroleerd.

Tankstations kunnen hiervoor het identiteitsbewijs van de koper fysiek controleren of van digitale apparatuur gebruikmaken. De Telegraaf meldt dat veel pompstations voor digitale apparatuur kiezen omdat medewerkers het ongemakkelijk vinden om mensen om hun identiteitsbewijs te vragen. Het gebruik van de apparatuur zou echter niet altijd volgens de regels van de AVG plaatsvinden.

Zo maken tientallen tankstations van Esso gebruik van systemen die een gezichtsscan van sigarettenkopers uitvoeren, zonder dat die daarvoor toestemming hebben gegeven of hierover zijn geïnformeerd. De systemen laten AI-software de gemaakte gezichtsscan analyseren om te bepalen of de koper oud genoeg is of niet. Een juriste stelt tegenover de krant dat mensen altijd moeten worden geïnformeerd als hun persoonsgegevens worden verwerkt. "Die scan is een verwerking."

Brancheorganisatie Bovag stelt dat er geen data van mensen wordt opgeslagen, maar volgens de juriste is het belangrijk om te weten waar de data tijdelijk naartoe gaat. "Blijven die enkel binnen een Esso-systeem of worden die met de softwareleverancier gedeeld? En voldoet dat wel aan de AVG?" De Bovag zegt de zorgen rond de AVG te begrijpen. "We gaan ervan uit dat het binnen de wet kan en dat de eigenaren zich aan de regels houden, maar dat gaan we even goed uitzoeken. Dat kost tijd."

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 16:11 door Anoniem
"We gaan ervan uit dat het binnen de wet kan en dat de eigenaren zich aan de regels houden, maar dat gaan we even goed uitzoeken. Dat kost tijd."

Prima, eerst doen, en daarna uitzoeken als het in het nieuws komt. Echt, een branche-organisatie onwaardig. Alsof de Bovag niet in de gaten heeft dat verwerking van dit soort informatie met zorgvuldigheid omkleed dient te zijn.

Kijk naar de berichten die vandaag op deze site zijn gepubliceerd. En dat zijn dan slechts de gevallen die het nieuws behalen. Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde Nederlander het allemaal maar laat gaan. Het is vechten tegen de bierkaai, ook wanneer zogenaamd betrouwbare organisaties precies doen waar ze zelf zin in hebben. Alle (grote) organisaties lijken doelbewust met de pet te gooien naar veiligheid en privacy. Geef Bovag 1 miljoen boete, daarna zal dit gedrag pas stoppen. Eerder niet. We roepen het al jaren, maar de ellende wordt alleen maar groter, en de overheid doet er niets aan, afgezien van een papieren tijger AP. Sterker nog, onze overheid vindt het allemaal wel best, gegeven hun eigen gedrag op dit vlak. Om moedeloos van te worden.
Reageer met quote
Vandaag, 16:25 door majortom - Bijgewerkt: Vandaag, 16:28
Brancheorganisatie Bovag stelt dat er geen data van mensen wordt opgeslagen
De standaard dooddoener: er wordt geen data opgeslagen dus mogen we biometrische verwerking doen. Wat een kul: voor de verwerking moet vrijwillig toestemming worden gegeven; indien niet gegeven dan mag het niet ongeacht of de data wordt opgeslagen of niet.

Dit wordt erger en erger en loopt de spuigaten uit. Je kunt straks nergens meer komen zonder dat je via de AI ellende wordt gemonitord. Standaard uitgaan van wantrouwen, altijd goed voor de toekomst van de maatschappij.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image