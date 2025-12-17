Ziekenhuis stelt operaties uit wegens nieuwe versie elektronisch patiëntendossier

Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn heeft tientallen operaties wegens een nieuwe softwareversie van het elektronisch patiëntendossier moeten uitstellen, zo meldt het Noordhollands Dagblad. De overgang naar de nieuwe versie zorgde voor technische problemen, waardoor er veertig operaties niet konden plaatsvinden. Volgens de krant kregen operatiekamers tijdens de overgang naar de nieuwe versie met "technische uitdagingen" te maken, waardoor er beperkte capaciteit was.

Wat de technische uitdagingen precies inhielden is niet bekendgemaakt. Het ziekenhuis stelt dat het vanwege "goede en veilige zorg" de beslissing moest maken om de operaties te verzetten. De problemen zijn inmiddels opgelost. De patiënten van wie de operaties zijn uitgesteld zijn gebeld en met hen wordt een nieuwe operatiedatum afgesproken.