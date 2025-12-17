Nieuws
Nederlandse identificatiedienst iDIN overgenomen door Belgische itsme

woensdag 17 december 2025, 09:38 door Redactie, 0 reacties

De Nederlandse identificatiedienst iDIN van betalingsverwerker Currence is overgenomen door de Belgische identiteitsapp itsme. Via iDIN, dat in 2016 werd gelanceerd, kunnen gebruikers zich bij bedrijven en organisaties identificeren door gebruik te maken van de inlogmethode van hun bank. Volgens de identificatiedienst maken er driehonderd websites gebruik van.

IDIN is nu in handen gekomen van itsme, een bedrijf dat werd opgericht door de Belgische grootbanken en telecommunicatiediensten. In België kunnen mensen via itsme zich bij bedrijven identificeren, maar ook op overheidswebsites inloggen. Meer dan tachtig procent van de Belgische volwassenen maakt volgens de aanbieder gebruik van itsme.

Vanaf juni 2026 kunnen gebruikers naast iDIN ook met de itsme-app inloggen bij aangesloten diensten. In 2028 gaat iDIN volledig op in itsme. Op dit moment zijn volgens itsme ruim twaalfhonderd partners op de identiteitsapp aangesloten. Details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

