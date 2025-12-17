Politie: verdachte omzeilde met deepfakes identiteitsverificatie van bank

De politie heeft een 34-jarige man uit Amsterdam aangehouden die het digitale identiteitsverificatieproces van een bank door middel van deepfakes zou hebben omzeild, zo laat de politie vandaag weten. De man gebruikte de identiteitsbewijzen van nietsvermoedende slachtoffers om tientallen bankrekeningen te openen. De documenten verkreeg hij onder andere via het aanbieden van appartementen waarvoor hij bij de geïnteresseerden persoonlijke documenten opvroeg, zoals bankafschriften en salarisstroken.
"Om het digitale identiteitsverificatieproces van de bank te doorlopen, paste hij de gezichtskenmerken, zoals ogen, neus en mond, van de foto’s op de identificatiedocumenten aan naar zijn eigen gezicht of nam de gezichtskenmerken van het identiteitsbewijs over op zijn eigen gezicht. Door middel van deze zogeheten deepfake techniek slaagde hij erin om tientallen bankrekeningen te openen en misbruiken", aldus de politie. De verdachte zou de geopende bankrekeningen vervolgens hebben gebruikt voor oplichtingspraktijken. In totaal opende de man 46 bankrekeningen op naam van anderen.
Terwijl het onderzoek liep, leidde het spoor sneller dan verwacht naar de verdachte toe. De man werd eind november door de marechaussee op verdenking van pinpasfraude aangehouden. Hij bleek bij een controle namelijk een grote hoeveelheid bankpassen bij zich te hebben. De politie laat verder weten dat "betrokken partijen" inmiddels maatregelen hebben genomen om de werkwijze van de verdachte te detecteren. Verdere details zijn niet gegeven.
