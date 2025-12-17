'Gevoelige gegevens 1,5 miljoen Nederlandse PornHub-accounts gestolen'

Bij PornHub zijn de gevoelige gegevens van 1,5 miljoen Nederlandse gebruikers gestolen, waaronder kijkgedrag en e-mailadressen, zo claimen criminelen tegenover RTL Nieuws. Als de website geen losgeld betaalt dreigen de criminelen de gegevens openbaar te maken. Gisteren werd al bekend dat een groep criminelen genaamd ShinyHunters beweert allerlei data van PornHub-gebruikers in handen te hebben.

Volgens de groep heeft het gegevens van 201 miljoen geregistreerde gebruikers buitgemaakt, waarvan 1,5 miljoen Nederlandse accounts. Het zou gaan om e-mailadressen, activiteitstype, locatie, video-URL, videonaam, keywords van de video en het moment van de activiteit. De gegevens zouden gaan over de jaren 2016 tot en met 2023. Of deze gebruikersdata ook daadwerkelijk is buitgemaakt heeft PornHub nog niet bevestigd.

RTL Nieuws ontving van de criminelen gegevens van meerdere Nederlandse accounts. "Het gaat inderdaad om hun e-mailadres en specifieke zoektermen die ze op de pornowebsite hebben ingevoerd. Ook hun volledige kijkgeschiedenis staat erin, samen met de tijdstippen en locaties waar de video's zijn gekeken", aldus de website. Een woordvoerder van de criminele groepering laat tegenover TechCrunch weten dat er een afpersingsmail naar PornHub is gestuurd.

PornHub waarschuwde Premium-gebruikers vorige week dat het te maken had gekregen met een datalek. Volgens de website werden de gegevens gestolen bij Mixpanel, waar het naar eigen zeggen sinds 2021 niet meer mee samenwerkt. Mixpanel biedt analytics-software waarmee bedrijven kunnen zien hoe hun klanten en gebruikers hun producten en diensten gebruiken. PornHub stelt dat het nog bezig is met het onderzoek naar de aard en omvang van het datalek.