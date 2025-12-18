UBlock Origin ontvangt Mozilla Platinum-award wegens 10 miljoen gebruikers

Adblocker uBlock Origin heeft van Mozilla de Firefox Extension Developer Platinum Award ontvangen omdat het meer dan tien miljoen gebruikers heeft. Het is daarmee de populairste Firefox-extensie en de eerste extensie die deze mijlpaal bereikt. In augustus kondigde Mozilla een awardprogramma aan voor Firefox-extensies die meer dan 500.000 dagelijkse gebruikers hebben. De hoogste onderscheiding is de Platinum-award, voor extensies met meer dan 10 miljoen gebruikers.

UBlock Origin is de enige Firefox-extensie die deze award heeft ontvangen. Op de tweede plek volgen adblocker Ablock Plus, Video DownloadHelper, Privacy Badger, AdBlocker Ultimate, AdGuard AdBlocker, Dark Reader, AdBlock for Firefox en DuckDuckGo Search & Tracker Protection. Deze extensies hebben tussen de 1 en 5 miljoen gebruikers, goed voor een Silver-award. Wat opvalt is dat het voornamelijk adblockers en andere privacy-gerelateerde extensies zijn. Elf andere extensies kregen van mozilla een Bronze-award.

Mozilla merkt op dat uBlock Origin eigenlijk een Golden-award toegekend zou krijgen, omdat het op 9.5 miljoen gebruikers zat, maar dat aantal is in korte tijd met meer dan 1 miljoen gebruikers gestegen naar meer dan 10,5 miljoen. Daarop is besloten een Platinum-award uit te reiken. UBlock Origin was ook beschikbaar voor Google Chrome. Google heeft echter de regels voor extensies aangepast, wat gevolgen heeft voor de werking van adblockers.

Volgens de ontwikkelaar van uBlock Origin was het daardoor niet meer mogelijk om deze versie voor Google Chrome aan te bieden, waarop hij met een "lite" versie kwam. Daarnaast stelde hij dat uBlock Origin altijd beter op Firefox heeft gewerkt omdat het over mogelijkheden beschikt die niet in Chromium-gebaseerde browsers aanwezig zijn.