Medewerkers cybersecuritybedrijven bekennen uitvoeren ransomware-aanvallen

Twee medewerkers van cybersecuritybedrijven hebben bekend dat ze ransomware-aanvallen op organisaties hebben uitgevoerd, waarbij ze meer dan een miljoen dollar aan losgeld ontvingen. In de zaak worden drie personen verdacht. Volgens de openbaar aanklager werkten de mannen samen met een ransomwaregroep genaamd BlackCat, ook bekend als ALPHV.
De drie zouden vijf ransomware-aanvallen hebben uitgevoerd, waarbij één van de slachtoffers, een medisch bedrijf, uiteindelijk losgeld betaalde. Twee van de verdachten waren werkzaam voor een bedrijf dat voor slachtoffers van ransomware-aanvallen met de verantwoordelijke criminelen onderhandelt. Volgens Bloomberg hebben nu twee van de verdachten schuld bekend en laten weten dat ze zich jarenlang hebben beziggehouden met het aanvallen en afpersen van bedrijven. Het gaat om een incident response supervisor en een ransomware-onderhandelaar. De verdachten kunnen indien schuldig bevonden worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van tientallen jaren.
Blackcat hanteerde een 'ransomware-as-a-service' (RaaS) model. Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. De groep zou zichzelf vorig jaar maart via een 'exit scam' hebben opgeheven.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.