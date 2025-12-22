Staatssecretaris: gebruikers van online diensten nooit volledig anoniem

Gebruikers van online diensten zijn nooit volledig anoniem. Onderzoek naar het verdergaand inperken van online anonimiteit is dan ook niet wenselijk, zo stelt demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering. Hij reageerde op een initiatiefnota van D66 die in juni werd gepresenteerd. In de initiatiefnota wordt opgeroepen tot regelgeving tegen anonieme accounts.

"Het moet ingewikkelder worden om "zomaar" een account te maken en je daarachter te verschuilen. Initiatiefnemer roept het kabinet op om regelgeving te onderzoeken die dit mogelijk maakt, waarbij zij benadrukt dat initiatiefnemer klokkenluiders en anderen met goede redenen of wensen voor anonimiteit niet in de verdrukking willen brengen", aldus D66-Kamerlid Van der Werf die de initiatiefnota indiende.

"Gebruikers van online diensten zijn online nooit volledig anoniem. De identiteit van personen kan achterhaald worden aan de hand van bijvoorbeeld ip-adressen of aangeleverde e-mailadressen. Ook bestaan er reeds verschillende middelen om tegen strafbare feiten of ongewenste inhoud op te treden", reageert staatssecretaris Van Marum. "Het invoeren van een identificatieplicht, waardoor het niet langer mogelijk is om schijnbaar anonieme accounts aan te maken zou bovendien mensenrechtelijke vragen met zich meebrengen", voegt de bewindsman toe.

Volgens de staatssecretaris is bij een identificatieplicht een identiteitscontrole vereist, wat privacyrisico's met zich meebrengt. Ook zou een identificatieplicht bij het aanmaken van accounts een drempel voor de vrijheid van meningsuiting kunnen opleveren, in het bijzonder waar het gaat om het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen en het beschermen van kwetsbare groepen, aldus de bewindsman.

Het wettelijk afschaffen van anonieme accounts zou, gezien het grensoverschrijdend karakter van digitale diensten, op Europees niveau moeten worden geregeld en gehandhaafd, merkt Van Marum verder op. "En zoals gezegd, er bestaan al minder ingrijpende middelen om contactgegevens en identiteiten te achterhalen, illegale inhoud te verwijderen en personen hiervoor te vervolgen. Daarom is het niet wenselijk om anonimiteit online verdergaand in te perken voor ongewenst gedrag online en zal hiernaar geen onderzoek worden gedaan."